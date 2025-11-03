Kepithor (KEPI) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00215569 $ 0.00215569 $ 0.00215569 24h alacsony $ 0.00222273 $ 0.00222273 $ 0.00222273 24h magas 24h alacsony $ 0.00215569$ 0.00215569 $ 0.00215569 24h magas $ 0.00222273$ 0.00222273 $ 0.00222273 Minden idők csúcspontja $ 0.00475245$ 0.00475245 $ 0.00475245 Legalacsonyabb ár $ 0.00150493$ 0.00150493 $ 0.00150493 Árváltozás (1H) +0.65% Árváltozás (1D) +2.93% Árváltozás (7D) -4.90% Árváltozás (7D) -4.90%

Kepithor (KEPI) valós idejű ár: $0.00222278. Az elmúlt 24 órában, a(z)KEPI legalacsonyabb ára $ 0.00215569, legmagasabb ára pedig $ 0.00222273 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) KEPI valaha volt legmagasabb ára $ 0.00475245, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00150493 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) KEPI változása a következő volt: +0.65% az elmúlt órában, +2.93% az elmúlt 24 órában, és -4.90% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Kepithor (KEPI) piaci információk

Piaci érték $ 93.18K$ 93.18K $ 93.18K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 665.55K$ 665.55K $ 665.55K Forgalomban lévő készlet 41.92M 41.92M 41.92M Teljes tokenszám 299,426,199.0 299,426,199.0 299,426,199.0

A(z) Kepithor jelenlegi piaci plafonja $ 93.18K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) KEPI keringésben lévő tokenszáma 41.92M, és a teljes tokenszám 299426199.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 665.55K.