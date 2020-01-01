Kendo AI ($REALKENDO) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Kendo AI ($REALKENDO) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Kendo AI ($REALKENDO) tokennel kapcsolatos információk Kendo gives you a safe way to practice sales calls with AI, so you can get better without burning real leads. It’s like having a gym for your sales skills, and it’s super easy to use. We think this will make sales training faster and way more fun for everyone. Kendo lets you practice actual sales calls and conversations with a trained AI prospect, review and export your calls to show employers your skill level, train your own ai prospect to simulate any offer, vertical, or sales cycle. Hivatalos webhely: https://kendo.ai/ Vásárolj most $REALKENDO tokent!

Kendo AI ($REALKENDO) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Kendo AI ($REALKENDO) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 18.81K Teljes tokenszám: $ 999.18M Keringésben lévő tokenszám: $ 986.53M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 19.05K Minden idők csúcspontja: $ 0.00306172 Minden idők mélypontja: $ 0 Jelenlegi ár: $ 0

Kendo AI ($REALKENDO) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Kendo AI ($REALKENDO) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó $REALKENDO tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező $REALKENDO token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) $REALKENDO tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) $REALKENDO token élő árfolyamát!

