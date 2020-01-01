Kendo AI ($REALKENDO) tokenomikai adatai

Kendo AI ($REALKENDO) tokenomikai adatai

Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Kendo AI ($REALKENDO) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.
USD

Kendo AI ($REALKENDO) tokennel kapcsolatos információk

Kendo gives you a safe way to practice sales calls with AI, so you can get better without burning real leads. It’s like having a gym for your sales skills, and it’s super easy to use. We think this will make sales training faster and way more fun for everyone. Kendo lets you practice actual sales calls and conversations with a trained AI prospect, review and export your calls to show employers your skill level, train your own ai prospect to simulate any offer, vertical, or sales cycle.

Hivatalos webhely:
https://kendo.ai/

Kendo AI ($REALKENDO) tokenomika és árelemzés

Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Kendo AI ($REALKENDO) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.

Piaci tőkeérték:
$ 18.81K
$ 18.81K$ 18.81K
Teljes tokenszám:
$ 999.18M
$ 999.18M$ 999.18M
Keringésben lévő tokenszám:
$ 986.53M
$ 986.53M$ 986.53M
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
$ 19.05K
$ 19.05K$ 19.05K
Minden idők csúcspontja:
$ 0.00306172
$ 0.00306172$ 0.00306172
Minden idők mélypontja:
$ 0
$ 0$ 0
Jelenlegi ár:
$ 0
$ 0$ 0

Kendo AI ($REALKENDO) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek

A(z) Kendo AI ($REALKENDO) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.

Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:

Teljes tokenszám:

A létrehozott vagy valaha létrehozandó $REALKENDO tokenek maximális száma.

Keringésben lévő tokenszám:

A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.

Max. tokenszám:

Az összes létező $REALKENDO token felső határa.

FDV (teljes mértékben hígított értékelés):

Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.

Inflációs ráta:

Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.

Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?

Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.

Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.

Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.

Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

Most, hogy tisztában vagy a(z) $REALKENDO tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) $REALKENDO token élő árfolyamát!

$REALKENDO árelőrejelzése

Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) $REALKENDO kapcsán? $REALKENDO-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

