Kelp Gain (AGETH) tokennel kapcsolatos információk KelpDAO's new project, Gain, is designed to help users stake ETH and its variants (rsETH, ETHx, stETH) to earn rewards from multiple Layer 2 networks and DeFi protocols. When users deposit these assets, they receive agETH, a token that enables them to participate in airdrop farming and other reward strategies. The platform automates asset management, making it easy for users to maximize their earnings with minimal effort. Hivatalos webhely: https://kelpdao.xyz/gain/ Vásárolj most AGETH tokent!

Kelp Gain (AGETH) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Kelp Gain (AGETH) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 84.86M $ 84.86M $ 84.86M Teljes tokenszám: $ 19.29K $ 19.29K $ 19.29K Keringésben lévő tokenszám: $ 19.29K $ 19.29K $ 19.29K FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 84.86M $ 84.86M $ 84.86M Minden idők csúcspontja: $ 5,124.84 $ 5,124.84 $ 5,124.84 Minden idők mélypontja: $ 1,430.83 $ 1,430.83 $ 1,430.83 Jelenlegi ár: $ 4,397.73 $ 4,397.73 $ 4,397.73 További tudnivalók a(z) Kelp Gain (AGETH) áráról

Kelp Gain (AGETH) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Kelp Gain (AGETH) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó AGETH tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező AGETH token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) AGETH tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) AGETH token élő árfolyamát!

AGETH árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) AGETH kapcsán? AGETH-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) AGETH tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

