Kelp DAO Restaked ETH (RSETH) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Kelp DAO Restaked ETH (RSETH) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Kelp DAO Restaked ETH (RSETH) tokennel kapcsolatos információk rsETH is a Liquid Restaked Token (LRT) issued by Kelp DAO designed to offer liquidity to illiquid assets deposited into restaking platforms, such as EigenLayer. It aims to address the risks and challenges posed by the current offering of restaking Hivatalos webhely: https://kelpdao.xyz/restake/ Fehér könyv: https://kelpdao.xyz/litepapers/rsETHLitepaper.pdf Vásárolj most RSETH tokent!

Kelp DAO Restaked ETH (RSETH) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Kelp DAO Restaked ETH (RSETH) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 1.79B $ 1.79B $ 1.79B Teljes tokenszám: $ 396.74K $ 396.74K $ 396.74K Keringésben lévő tokenszám: $ 396.74K $ 396.74K $ 396.74K FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 1.79B $ 1.79B $ 1.79B Minden idők csúcspontja: $ 5,190.42 $ 5,190.42 $ 5,190.42 Minden idők mélypontja: $ 1,029.61 $ 1,029.61 $ 1,029.61 Jelenlegi ár: $ 4,517.69 $ 4,517.69 $ 4,517.69 További tudnivalók a(z) Kelp DAO Restaked ETH (RSETH) áráról

Kelp DAO Restaked ETH (RSETH) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Kelp DAO Restaked ETH (RSETH) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó RSETH tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező RSETH token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) RSETH tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) RSETH token élő árfolyamát!

RSETH árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) RSETH kapcsán? RSETH-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) RSETH tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

