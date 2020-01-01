Kekius Maximus (KM) tokenomikai adatai
Kekius Maximus is a memecoin that was launched prior to Elon Musk changing his X profile to "Kekius Maximus" alongside an image of Pepe the Frog in golden armor. It holds the distinction of being the first on-chain contract for this memecoin, embodying the spirit of meme culture within cryptocurrency. Inspired by the internet's fondness for Pepe, the project seeks to fuse humor, satire, and a sense of community in the decentralized finance (DeFi) ecosystem, highlighting how memes can influence digital economies.
Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Kekius Maximus (KM) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.
Kekius Maximus (KM) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek
A(z) Kekius Maximus (KM) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.
Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:
Teljes tokenszám:
A létrehozott vagy valaha létrehozandó KM tokenek maximális száma.
Keringésben lévő tokenszám:
A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.
Max. tokenszám:
Az összes létező KM token felső határa.
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.
Inflációs ráta:
Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.
Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?
Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.
Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.
Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.
Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.
Most, hogy tisztában vagy a(z) KM tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) KM token élő árfolyamát!
KM árelőrejelzése
Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) KM kapcsán? KM-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.
Jogi nyilatkozat
Az ezen az oldalon található tokenomikai adatok külső forrásokból származnak. A MEXC nem garantálja az információk pontosságát. Arra kérünk, hogy befektetés előtt végezz alapos háttérkutatást.