KEKE Terminal (KEKE) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0.028921$ 0.028921 $ 0.028921 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) -2.33% Árváltozás (1D) -12.44% Árváltozás (7D) -24.55% Árváltozás (7D) -24.55%

KEKE Terminal (KEKE) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)KEKE legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) KEKE valaha volt legmagasabb ára $ 0.028921, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) KEKE változása a következő volt: -2.33% az elmúlt órában, -12.44% az elmúlt 24 órában, és -24.55% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

KEKE Terminal (KEKE) piaci információk

Piaci érték $ 107.97K$ 107.97K $ 107.97K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 107.97K$ 107.97K $ 107.97K Forgalomban lévő készlet 999.99M 999.99M 999.99M Teljes tokenszám 999,992,279.891164 999,992,279.891164 999,992,279.891164

A(z) KEKE Terminal jelenlegi piaci plafonja $ 107.97K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) KEKE keringésben lévő tokenszáma 999.99M, és a teljes tokenszám 999992279.891164. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 107.97K.