$KEIRO is a groundbreaking cryptocurrency token that stands as the space-age sibling of Dogecoin. Launched on the cutting-edge Kaspa BlockDAG network, $KEIRO aims to revolutionize the crypto space with a truly decentralized approach. With a fair launch and no premine, as well as zero team or VC allocations, $KEIRO ensures that everyone has an equal opportunity to participate and benefit from its growth. The project challenges the status quo of meme coins by moving beyond just community-driven humor, focusing instead on creating something extraordinary with tangible value in the rapidly evolving world of crypto.
Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) KEIRO (KEIRO) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.
A(z) KEIRO (KEIRO) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.
Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:
Teljes tokenszám:
A létrehozott vagy valaha létrehozandó KEIRO tokenek maximális száma.
Keringésben lévő tokenszám:
A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.
Max. tokenszám:
Az összes létező KEIRO token felső határa.
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.
Inflációs ráta:
Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.
Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?
Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.
Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.
Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.
Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.
Most, hogy tisztában vagy a(z) KEIRO tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) KEIRO token élő árfolyamát!
