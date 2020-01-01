Keira (KEIRA) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Keira (KEIRA) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Keira (KEIRA) tokennel kapcsolatos információk Keira is an AI agent that merges Generative AI with blockchain technology to create a unified platform for gaming, entertainment, and onchain transactions. She’s not just a tool—she’s a personality-driven influencer and a scalable SaaS framework. Keira helps users navigate decentralized economies while building her own brand presence on platforms like Twitch and Instagram. Her Minions Framework offers specialized modules (or “minions”) that excel at tasks like NFT trading, token swaps, and gaming assistance. These minions can also be licensed as vertical SaaS solutions, enabling businesses to integrate Keira’s capabilities into their own platforms. By combining advanced AI architectures with a unique influencer persona, Keira delivers a unified onchain experience that’s personalized, engaging, and scalable. Hivatalos webhely: https://keira.gg/ Fehér könyv: https://keira-ai.gitbook.io/keira-litepaper Vásárolj most KEIRA tokent!

Keira (KEIRA) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Keira (KEIRA) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 87.75K $ 87.75K $ 87.75K Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 536.49M $ 536.49M $ 536.49M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 163.56K $ 163.56K $ 163.56K Minden idők csúcspontja: $ 0.00288068 $ 0.00288068 $ 0.00288068 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00016356 $ 0.00016356 $ 0.00016356 További tudnivalók a(z) Keira (KEIRA) áráról

Keira (KEIRA) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Keira (KEIRA) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó KEIRA tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező KEIRA token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) KEIRA tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) KEIRA token élő árfolyamát!

KEIRA árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) KEIRA kapcsán? KEIRA-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) KEIRA tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

