Keeshond (KEE) tokenomikai adatai

Keeshond (KEE) tokennel kapcsolatos információk Kee is a pure, community-run, decentralized memecoin - no hidden agendas, no central control. In an era where many projects are plagued by manipulation and deception, Kee stands as a return to the original vision: a token that belongs entirely to its holders. There are no team allocations, no private sales, no backroom deals - just a fair, transparent ecosystem where the community drives the future. Hivatalos webhely: https://www.kee.dog/ Vásárolj most KEE tokent!

Keeshond (KEE) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Keeshond (KEE) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 37.74K $ 37.74K $ 37.74K Teljes tokenszám: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 9.55B $ 9.55B $ 9.55B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 39.51K $ 39.51K $ 39.51K Minden idők csúcspontja: $ 0 $ 0 $ 0 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Keeshond (KEE) áráról

Keeshond (KEE) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Keeshond (KEE) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó KEE tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező KEE token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) KEE tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) KEE token élő árfolyamát!

KEE árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) KEE kapcsán? KEE-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) KEE tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

