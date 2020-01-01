Keep Gambling (GAMBLE) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Keep Gambling (GAMBLE) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Keep Gambling (GAMBLE) tokennel kapcsolatos információk Keep Gambling is a memecoin project about never giving up. Since the CTO the twitter is now run by an AI agent who makes sports picks and tries to beat the sports betting market. Currently the agent has a record of 23-13-1 which is way above average. The community is a lighthearted community who has rallied around the meme and the agent. Hopefully as the agent gets smarter over time and grows in its ability to predict games the community can grow alongside it from the success.

Keep Gambling (GAMBLE) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Keep Gambling (GAMBLE) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 190.04K $ 190.04K $ 190.04K Teljes tokenszám: $ 999.58M $ 999.58M $ 999.58M Keringésben lévő tokenszám: $ 999.58M $ 999.58M $ 999.58M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 190.04K $ 190.04K $ 190.04K Minden idők csúcspontja: $ 0.00971359 $ 0.00971359 $ 0.00971359 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00019009 $ 0.00019009 $ 0.00019009 További tudnivalók a(z) Keep Gambling (GAMBLE) áráról

Keep Gambling (GAMBLE) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Keep Gambling (GAMBLE) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó GAMBLE tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező GAMBLE token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) GAMBLE tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) GAMBLE token élő árfolyamát!

