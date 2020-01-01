Kawz (KAWZ) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Kawz (KAWZ) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Kawz (KAWZ) tokennel kapcsolatos információk Timedotfun is a decentralized application built on top of Solana blockchain, It helps enable creators to tokenize their time using a minute token, which can be used to direct message, group chat, voice, and video calling. Simply put, you can put a price on the actions above for your fans and, in our case, investors to approach you without being left ignored. The token in this application is for Kawz, the founder of the app. Hivatalos webhely: https://time.fun/Kawz Vásárolj most KAWZ tokent!

Kawz (KAWZ) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Kawz (KAWZ) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 509.53K $ 509.53K $ 509.53K Teljes tokenszám: $ 94.32K $ 94.32K $ 94.32K Keringésben lévő tokenszám: $ 94.32K $ 94.32K $ 94.32K FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 509.53K $ 509.53K $ 509.53K Minden idők csúcspontja: $ 20.47 $ 20.47 $ 20.47 Minden idők mélypontja: $ 4.71 $ 4.71 $ 4.71 Jelenlegi ár: $ 5.4 $ 5.4 $ 5.4 További tudnivalók a(z) Kawz (KAWZ) áráról

Kawz (KAWZ) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Kawz (KAWZ) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó KAWZ tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező KAWZ token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) KAWZ tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) KAWZ token élő árfolyamát!

KAWZ árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) KAWZ kapcsán? KAWZ-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) KAWZ tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

