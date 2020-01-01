Kassandra (KACY) tokenomikai adatai

Kassandra (KACY) tokenomikai adatai

Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Kassandra (KACY) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.
Kassandra (KACY) tokennel kapcsolatos információk

Kassandra is an audacious project to delegate money management in a decentralized, efficient, and customizable way, working as a marketplace for tokenized and data-driven investment strategies.

For managers, Kassandra is a plug-and-earn solution to port complex money management strategies to decentralized ecosystems, saving time and costs when compared to the traditional market, helping managers to raise funds without the need for complex infrastructure.With Kassandra, retail investors will be able to delegate money management to professionals without hassle.

The first curated tokenized investment fund to be launched by Kassandra will be the Avalanche Social Index, an investment strategy that would automagically invest in the most solid and engaged communities by using social data in partnership with the social data company https://heimdall.land

Hivatalos webhely:
https://kassandra.finance/

Kassandra (KACY) tokenomika és árelemzés

Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Kassandra (KACY) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.

Piaci tőkeérték:
$ 11.05K
$ 11.05K$ 11.05K
Teljes tokenszám:
$ 9.60M
$ 9.60M$ 9.60M
Keringésben lévő tokenszám:
$ 5.91M
$ 5.91M$ 5.91M
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
$ 17.95K
$ 17.95K$ 17.95K
Minden idők csúcspontja:
$ 2.98
$ 2.98$ 2.98
Minden idők mélypontja:
$ 0
$ 0$ 0
Jelenlegi ár:
$ 0.0018694
$ 0.0018694$ 0.0018694

Kassandra (KACY) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek

A(z) Kassandra (KACY) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.

Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:

Teljes tokenszám:

A létrehozott vagy valaha létrehozandó KACY tokenek maximális száma.

Keringésben lévő tokenszám:

A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.

Max. tokenszám:

Az összes létező KACY token felső határa.

FDV (teljes mértékben hígított értékelés):

Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.

Inflációs ráta:

Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.

Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?

Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.

Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.

Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.

Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

Most, hogy tisztában vagy a(z) KACY tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) KACY token élő árfolyamát!

KACY árelőrejelzése

Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) KACY kapcsán? KACY-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

