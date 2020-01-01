Kaspa DAO (KDAO) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Kaspa DAO (KDAO) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Kaspa DAO (KDAO) tokennel kapcsolatos információk Kaspa DAO’s mission is to accelerate the growth and expansion of the KRC20 ecosystem by providing funding and support for projects that build utility, foster innovation, and promote ecosystem-wide growth. The DAO’s scope includes: Utility Projects: Bridges, wallets, decentralized exchanges, etc.

Token Projects: Memecoins and other creative tokens.

Ecosystem Events and Initiatives: Projects that enhance community engagement and drive awareness. Any project contributing to the KRC20 space is eligible for funding, making Kaspa DAO a driving force behind the ecosystem's progress. Hivatalos webhely: https://kaspadao.org/ Fehér könyv: https://drive.google.com/file/d/1_YD1qVKYI1Q36YdjbtjphTv6qPDo4d-M/view?usp=sharing Vásárolj most KDAO tokent!

Kaspa DAO (KDAO) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Kaspa DAO (KDAO) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 174.34K $ 174.34K $ 174.34K Teljes tokenszám: $ 150.00B $ 150.00B $ 150.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 150.00B $ 150.00B $ 150.00B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 174.34K $ 174.34K $ 174.34K Minden idők csúcspontja: $ 0 $ 0 $ 0 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Kaspa DAO (KDAO) áráról

Kaspa DAO (KDAO) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Kaspa DAO (KDAO) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó KDAO tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező KDAO token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) KDAO tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) KDAO token élő árfolyamát!

KDAO árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) KDAO kapcsán? KDAO-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) KDAO tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

