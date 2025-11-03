Karum (KARUM) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: 24h alacsony $ 0.106626, 24h magas $ 0.169106
Minden idők csúcspontja $ 0.475405
Legalacsonyabb ár $ 0.02672377
Árváltozás (1H) -11.98%
Árváltozás (1D) -17.07%
Árváltozás (7D) -33.53%

Karum (KARUM) valós idejű ár: $0.10648. Az elmúlt 24 órában, a(z)KARUM legalacsonyabb ára $ 0.106626, legmagasabb ára pedig $ 0.169106 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) KARUM valaha volt legmagasabb ára $ 0.475405, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.02672377 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) KARUM változása a következő volt: -11.98% az elmúlt órában, -17.07% az elmúlt 24 órában, és -33.53% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Karum (KARUM) piaci információk

Piaci érték $ 1.57M
Volumen (24H) --
Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 2.24M
Forgalomban lévő készlet 14.70M
Teljes tokenszám 21,000,000.0

A(z) Karum jelenlegi piaci plafonja $ 1.57M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) KARUM keringésben lévő tokenszáma 14.70M, és a teljes tokenszám 21000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 2.24M.