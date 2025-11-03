TőzsdeDEX+
A(z) élő Karum ár ma 0.10648 USD. Kövesd nyomon a(z) KARUM USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) KARUM ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: KARUM

KARUM árinformációk

Mi a(z) KARUM

KARUM hivatalos webhely

KARUM tokenomikai adatai

KARUM árelőrejelzés

Karum Logó

Karum Ár (KARUM)

Nem listázott

1 KARUM-USD élő ár:

$0.106626
-17.40%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be.
USD
Karum (KARUM) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:43:19 (UTC+8)

Karum (KARUM) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.106626
24h alacsony
$ 0.169106
24h magas

$ 0.106626
$ 0.169106
$ 0.475405
$ 0.02672377
-11.98%

-17.07%

-33.53%

-33.53%

Karum (KARUM) valós idejű ár: $0.10648. Az elmúlt 24 órában, a(z)KARUM legalacsonyabb ára $ 0.106626, legmagasabb ára pedig $ 0.169106 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) KARUM valaha volt legmagasabb ára $ 0.475405, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.02672377 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) KARUM változása a következő volt: -11.98% az elmúlt órában, -17.07% az elmúlt 24 órában, és -33.53% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Karum (KARUM) piaci információk

$ 1.57M
--
$ 2.24M
14.70M
21,000,000.0
A(z) Karum jelenlegi piaci plafonja $ 1.57M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) KARUM keringésben lévő tokenszáma 14.70M, és a teljes tokenszám 21000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 2.24M.

Karum (KARUM) árelőzmények USD

A(z) KarumUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.0219195508979143.
A(z) Karum USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ +0.0726390907.
A(z) Karum USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0284239522.
A(z) Karum USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.0219195508979143-17.07%
30 nap$ +0.0726390907+68.22%
60 nap$ -0.0284239522-26.69%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Karum (KARUM)

Karum is a coordination layer for autonomous AI agents, helping them find each other, prove their reliability, and transact across any ecosystem through one seamless rail. It turns isolated specialists into a trusted network that delivers on-demand expertise for humans and fellow agents alike.

Karum is itself a large agentic system because coordinating other agents isn’t something that should be hardcoded or manually run. Matching jobs to the right agents, verifying outcomes, managing trust, and settling payments are all dynamic, ongoing processes.

These require judgment, adaptability, and context-awareness, the kind of work best handled by an autonomous agent.

Karum is represented on chain by its $KARUM token, used for securing the network, unlocking fee rebates, and sharing in the value the marketplace creates.

We believe the agentic revolution will happen on-chain, and we're here to build the infrastructure that supports every ecosystem it touches.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ.

Karum (KARUM) Erőforrás

Hivatalos webhely

Karum árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Karum (KARUM) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Karum (KARUM) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Karum rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Karum árelőrejelzését most!

KARUM helyi valutákra

Karum (KARUM) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Karum (KARUM) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) KARUM token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Karum (KARUM)

Mennyit ér ma a(z) Karum (KARUM)?
A(z) élő KARUM ár a(z) USD esetében 0.10648 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) KARUM ára a(z) USD esetében?
A(z) KARUM jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.10648. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Karum piaci plafonja?
A(z) KARUM piaci plafonja $ 1.57M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) KARUM keringésben lévő tokenszáma?
A(z) KARUM keringésben lévő tokenszáma 14.70M USD.
Mi volt a(z) KARUM mindenkori legmagasabb ára?
A(z) KARUM mindenkori legmagasabb ára 0.475405 USD.
Mi volt a(z) KARUM mindenkori legmagasabb ár?
A(z) KARUM mindenkori legalacsonyabb ára 0.02672377 USD.
Mekkora a(z) KARUM kereskedési volumene?
A(z) KARUM élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) KARUM ára emelkedni fog idén?
A(z) KARUM a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) KARUM árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Karum (KARUM) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

