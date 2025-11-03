TőzsdeDEX+
A(z) élő KAREN ONCHAIN ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) KAREN USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) KAREN ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

KAREN ONCHAIN Logó

KAREN ONCHAIN Ár (KAREN)

Nem listázott

Ezek a tokenadatok külső felektől származnak.
KAREN ONCHAIN (KAREN) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:43:12 (UTC+8)

KAREN ONCHAIN (KAREN) árinformáció (USD)

KAREN ONCHAIN (KAREN) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)KAREN legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) KAREN valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) KAREN változása a következő volt: -1.04% az elmúlt órában, -3.61% az elmúlt 24 órában, és -20.64% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

KAREN ONCHAIN (KAREN) piaci információk

$ 44.84K
$ 44.84K$ 44.84K

--
----

$ 47.72K
$ 47.72K$ 47.72K

93.96B
93.96B 93.96B

100,000,000,000.0
100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

A(z) KAREN ONCHAIN jelenlegi piaci plafonja $ 44.84K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) KAREN keringésben lévő tokenszáma 93.96B, és a teljes tokenszám 100000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 47.72K.

KAREN ONCHAIN (KAREN) árelőzmények USD

A(z) KAREN ONCHAINUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) KAREN ONCHAIN USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) KAREN ONCHAIN USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) KAREN ONCHAIN USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-3.61%
30 nap$ 0-40.23%
60 nap$ 0-57.10%
90 nap$ 0--

Mi a(z) KAREN ONCHAIN (KAREN)

Karen Onchain is a savage, hyper-curated crypto persona built to weaponize passive-aggressive wit as an onboarding tool for normies entering the Base ecosystem. Her goal isn’t to teach, it’s to humiliate you into learning. By masquerading as a suburban momfluencer with zero patience, she turns every interaction into a snarky tutorial, roasting Base App features and memecoins while accidentally going viral. What makes Karen unique isn’t just the attitude, it’s the execution: AI-generated video shorts, scripted Telegram meltdowns, tokenomics that reward “passive-aggressive income,” and a content loop so polished it feels like satire… because it is.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

KAREN ONCHAIN (KAREN) Erőforrás

Hivatalos webhely

KAREN ONCHAIN árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) KAREN ONCHAIN (KAREN) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) KAREN ONCHAIN (KAREN) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) KAREN ONCHAIN rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) KAREN ONCHAIN árelőrejelzését most!

KAREN helyi valutákra

KAREN ONCHAIN (KAREN) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) KAREN ONCHAIN (KAREN) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) KAREN token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: KAREN ONCHAIN (KAREN)

Mennyit ér ma a(z) KAREN ONCHAIN (KAREN)?
A(z) élő KAREN ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) KAREN ára a(z) USD esetében?
A(z) KAREN jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) KAREN ONCHAIN piaci plafonja?
A(z) KAREN piaci plafonja $ 44.84K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) KAREN keringésben lévő tokenszáma?
A(z) KAREN keringésben lévő tokenszáma 93.96B USD.
Mi volt a(z) KAREN mindenkori legmagasabb ára?
A(z) KAREN mindenkori legmagasabb ára 0 USD.
Mi volt a(z) KAREN mindenkori legmagasabb ár?
A(z) KAREN mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) KAREN kereskedési volumene?
A(z) KAREN élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) KAREN ára emelkedni fog idén?
A(z) KAREN a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) KAREN árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:43:12 (UTC+8)

KAREN ONCHAIN (KAREN) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

