KAREN ONCHAIN (KAREN) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0$ 0 $ 0 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) -1.04% Árváltozás (1D) -3.61% Árváltozás (7D) -20.64% Árváltozás (7D) -20.64%

KAREN ONCHAIN (KAREN) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)KAREN legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) KAREN valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) KAREN változása a következő volt: -1.04% az elmúlt órában, -3.61% az elmúlt 24 órában, és -20.64% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

KAREN ONCHAIN (KAREN) piaci információk

Piaci érték $ 44.84K$ 44.84K $ 44.84K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 47.72K$ 47.72K $ 47.72K Forgalomban lévő készlet 93.96B 93.96B 93.96B Teljes tokenszám 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

A(z) KAREN ONCHAIN jelenlegi piaci plafonja $ 44.84K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) KAREN keringésben lévő tokenszáma 93.96B, és a teljes tokenszám 100000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 47.72K.