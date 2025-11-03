KardiaChain (KAI) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0.160205$ 0.160205 $ 0.160205 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) +1.26% Árváltozás (1D) +6.76% Árváltozás (7D) +165.77% Árváltozás (7D) +165.77%

KardiaChain (KAI) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)KAI legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) KAI valaha volt legmagasabb ára $ 0.160205, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) KAI változása a következő volt: +1.26% az elmúlt órában, +6.76% az elmúlt 24 órában, és +165.77% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

KardiaChain (KAI) piaci információk

Piaci érték $ 3.82M$ 3.82M $ 3.82M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 4.00M$ 4.00M $ 4.00M Forgalomban lévő készlet 4.78B 4.78B 4.78B Teljes tokenszám 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

A(z) KardiaChain jelenlegi piaci plafonja $ 3.82M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) KAI keringésben lévő tokenszáma 4.78B, és a teljes tokenszám 5000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 4.00M.