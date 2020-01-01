Karbo (KRB) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Karbo (KRB) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Karbo (KRB) tokennel kapcsolatos információk Karbo is a decentralized peer-to-peer exchange network and stable exchange medium, designed to be used by customers and merchants as private Internet money that respects and protects their privacy. It does not have centralized management or issuer and ensures privacy and anonymity of transactions without intermediaries and regulators. Its units of exchange are units of information, cryptographically protected (encrypted) from copying and counterfeiting by the blockchain technology.

Karbo (KRB) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Karbo (KRB) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 327.67K $ 327.67K $ 327.67K Teljes tokenszám: $ 10.11M $ 10.11M $ 10.11M Keringésben lévő tokenszám: $ 10.11M $ 10.11M $ 10.11M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 327.68K $ 327.68K $ 327.68K Minden idők csúcspontja: $ 1.46 $ 1.46 $ 1.46 Minden idők mélypontja: $ 0.00661346 $ 0.00661346 $ 0.00661346 Jelenlegi ár: $ 0.03240133 $ 0.03240133 $ 0.03240133 További tudnivalók a(z) Karbo (KRB) áráról

Karbo (KRB) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Karbo (KRB) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó KRB tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező KRB token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) KRB tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) KRB token élő árfolyamát!

KRB árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) KRB kapcsán? KRB-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) KRB tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

