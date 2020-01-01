KAP Games (KAP) tokenomikai adatai

KAP Games (KAP) tokenomikai adatai

Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) KAP Games (KAP) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.
KAP Games (KAP) tokennel kapcsolatos információk

What is the KAP Games?

KAP Games is a web3 gaming publisher, studio, and distributor specializing in browser and mobile-native experiences. Utilizing emerging technologies to unlock the next generation of gaming, KAP curates gaming ecosystems where diverse games, innovative projects, and vibrant communities collide. 

Play 100+ web3 games for free & earn NFTs while you do it at www.kap.gg

KAP Games Highlights:

  • 100+ listed games on www.kap.gg

  • KAP Studios' massively multiplayer pirate adventure game launching Q4 2023, www.capnco.gg 

  • KAP Co-grants is a multi-chain industry-wide initiative working with all major gaming chains to accelerate web3 development for web2 studios

  • Support and investment from Solana, Polygon, NEAR, Algorand, YGG and other key web3 gaming leaders KAP Token Utility:

  • Currency for all of KAP Studios' first-party games

  • Most in-app purchases can be bought using $KAP at a 10% discount

  • Smart contract governance of key treasury and staking contracts

  • Liquidity staking at www.staking.kap.gg​​​​​​​

Hivatalos webhely:
https://kap.gg/

KAP Games (KAP) tokenomika és árelemzés

Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) KAP Games (KAP) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.

Piaci tőkeérték:
$ 91.70K
$ 91.70K$ 91.70K
Teljes tokenszám:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Keringésben lévő tokenszám:
$ 127.13M
$ 127.13M$ 127.13M
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
$ 721.29K
$ 721.29K$ 721.29K
Minden idők csúcspontja:
$ 0.448679
$ 0.448679$ 0.448679
Minden idők mélypontja:
$ 0
$ 0$ 0
Jelenlegi ár:
$ 0.00072129
$ 0.00072129$ 0.00072129

KAP Games (KAP) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek

A(z) KAP Games (KAP) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.

Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:

Teljes tokenszám:

A létrehozott vagy valaha létrehozandó KAP tokenek maximális száma.

Keringésben lévő tokenszám:

A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.

Max. tokenszám:

Az összes létező KAP token felső határa.

FDV (teljes mértékben hígított értékelés):

Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.

Inflációs ráta:

Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.

Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?

Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.

Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.

Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.

Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

Most, hogy tisztában vagy a(z) KAP tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) KAP token élő árfolyamát!

KAP árelőrejelzése

Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) KAP kapcsán? KAP-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

