Kangarhold (KANGA) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 24h alacsony $ 0 24h magas Minden idők csúcspontja $ 0 Legalacsonyabb ár $ 0 Árváltozás (1H) -0.39% Árváltozás (1D) -17.94% Árváltozás (7D) -24.00%

Kangarhold (KANGA) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)KANGA legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) KANGA valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) KANGA változása a következő volt: -0.39% az elmúlt órában, -17.94% az elmúlt 24 órában, és -24.00% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Kangarhold (KANGA) piaci információk

Piaci érték $ 5.01K Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 5.01K Forgalomban lévő készlet 999.99M Teljes tokenszám 999,988,623.181456

A(z) Kangarhold jelenlegi piaci plafonja $ 5.01K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) KANGA keringésben lévő tokenszáma 999.99M, és a teljes tokenszám 999988623.181456. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 5.01K.