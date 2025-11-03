TőzsdeDEX+
A(z) élő Kangarhold ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) KANGA USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) KANGA ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: KANGA

KANGA árinformációk

Mi a(z) KANGA

KANGA fehér könyv

KANGA hivatalos webhely

KANGA tokenomikai adatai

KANGA árelőrejelzés

Kangarhold Logó

Kangarhold Ár (KANGA)

Nem listázott

1 KANGA-USD élő ár:

--
----
-17.90%1D
mexc
USD
Kangarhold (KANGA) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:46:20 (UTC+8)

Kangarhold (KANGA) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.39%

-17.94%

-24.00%

-24.00%

Kangarhold (KANGA) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)KANGA legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) KANGA valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) KANGA változása a következő volt: -0.39% az elmúlt órában, -17.94% az elmúlt 24 órában, és -24.00% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Kangarhold (KANGA) piaci információk

$ 5.01K
$ 5.01K$ 5.01K

--
----

$ 5.01K
$ 5.01K$ 5.01K

999.99M
999.99M 999.99M

999,988,623.181456
999,988,623.181456 999,988,623.181456

A(z) Kangarhold jelenlegi piaci plafonja $ 5.01K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) KANGA keringésben lévő tokenszáma 999.99M, és a teljes tokenszám 999988623.181456. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 5.01K.

Kangarhold (KANGA) árelőzmények USD

A(z) KangarholdUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Kangarhold USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Kangarhold USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Kangarhold USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-17.94%
30 nap$ 0-33.49%
60 nap$ 0-97.14%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Kangarhold (KANGA)

Kangarhold is a meme-inspired crypto ecosystem built around the character KangaRHold (“Kanga” = short form; “Ranger” + “Hold”). The project explores internet culture through short-form video content such as funny animal moments, pranks, riddles, and gym clips published across its social channels. In addition to entertainment, Kangarhold actively collaborates with crypto-tools developing projects, including Anonymous Coding Cult (focused on Monero-based privacy tools) and supports early-stage blockchain projects, like a DEX tracker for Solana and Ethereum (to be launched). Revenue is generated through content, partnerships, and merchandise, then reinvested into platform development, token utility, awareness efforts, and community rewards.

Kangarhold (KANGA) Erőforrás

Kangarhold árelőrejelzés (USD)

KANGA helyi valutákra

Kangarhold (KANGA) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Kangarhold (KANGA) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) KANGA token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Kangarhold (KANGA)

Mennyit ér ma a(z) Kangarhold (KANGA)?
A(z) élő KANGA ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) KANGA ára a(z) USD esetében?
A(z) KANGA jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Kangarhold piaci plafonja?
A(z) KANGA piaci plafonja $ 5.01K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) KANGA keringésben lévő tokenszáma?
A(z) KANGA keringésben lévő tokenszáma 999.99M USD.
Mi volt a(z) KANGA mindenkori legmagasabb ára?
A(z) KANGA mindenkori legmagasabb ára 0 USD.
Mi volt a(z) KANGA mindenkori legmagasabb ár?
A(z) KANGA mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) KANGA kereskedési volumene?
A(z) KANGA élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) KANGA ára emelkedni fog idén?
A(z) KANGA a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) KANGA árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Kangarhold (KANGA) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

