A(z) élő KAME ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) KAME USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) KAME ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: KAME

KAME árinformációk

Mi a(z) KAME

KAME hivatalos webhely

KAME tokenomikai adatai

KAME árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

KAME Logó

KAME Ár (KAME)

Nem listázott

1 KAME-USD élő ár:

--
----
+8.20%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
KAME (KAME) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:46:10 (UTC+8)

KAME (KAME) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.88%

+8.25%

-10.88%

-10.88%

KAME (KAME) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)KAME legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) KAME valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) KAME változása a következő volt: -0.88% az elmúlt órában, +8.25% az elmúlt 24 órában, és -10.88% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

KAME (KAME) piaci információk

$ 11.40K
$ 11.40K$ 11.40K

--
----

$ 12.00K
$ 12.00K$ 12.00K

950.00M
950.00M 950.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A(z) KAME jelenlegi piaci plafonja $ 11.40K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) KAME keringésben lévő tokenszáma 950.00M, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 12.00K.

KAME (KAME) árelőzmények USD

A(z) KAMEUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) KAME USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) KAME USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) KAME USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0+8.25%
30 nap$ 0-50.24%
60 nap$ 0-74.80%
90 nap$ 0--

Mi a(z) KAME (KAME)

$KAME is a utility token that transforms internet culture into a force for good. While most memecoins exist solely for speculation and short-term hype, $KAME takes a fundamentally different approach. Built on the Base Network, $KAME merges the viral energy of meme culture with real-world purpose — creating a digital asset that drives impact, not just price charts.

Every $KAME transaction contributes to charitable efforts through transparent, on-chain mechanisms. A small portion of trading volume is allocated to verified nonprofit causes, allowing our community to support meaningful initiatives like clean water access, education, disaster relief, and more. These donations are managed through smart contracts and publicly visible on-chain — ensuring accountability, traceability, and trust.

But we didn’t stop at promises — we built infrastructure.

$KAME proudly launched the first crowdfunding and charity platform on the Base Network. This platform allows donors to directly support campaigns through crypto, with no centralized intermediaries and no hidden fees. Whether you’re contributing 0.01 ETH or just holding $KAME, you’re part of a decentralized movement reshaping how giving works in Web3.

Our platform enables campaign organizers to create verified fundraising campaigns, while users can explore causes, donate using $KAME or other accepted tokens, and see real-time updates on how funds are being used. It’s transparent, efficient, and borderless — unlocking new potential for impact in communities often overlooked by traditional systems.

This level of on-chain transparency, combined with Base’s low fees and scalability, allows us to create a charity ecosystem that is accessible to everyone — not just whales or institutions. It’s philanthropy reimagined for the blockchain era.

At its core, $KAME is more than just a token — it’s a mission. It invites people to engage in something bigger than themselves. Whether through direct donations, NFT campaigns, or simply holding the token, every community member becomes part of a system that turns memes into meaningful action.

In a space filled with noise, speculation, and short-lived projects, $KAME stands apart as a utility token built for sustainability, transparency, and global good. We’re here to prove that meme-powered communities can be powerful forces for change — and we’re just getting started.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ.

KAME (KAME) Erőforrás

Hivatalos webhely

KAME árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) KAME (KAME) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) KAME (KAME) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) KAME rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) KAME árelőrejelzését most!

KAME helyi valutákra

KAME (KAME) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) KAME (KAME) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) KAME token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: KAME (KAME)

Mennyit ér ma a(z) KAME (KAME)?
A(z) élő KAME ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) KAME ára a(z) USD esetében?
A(z) KAME jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) KAME piaci plafonja?
A(z) KAME piaci plafonja $ 11.40K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) KAME keringésben lévő tokenszáma?
A(z) KAME keringésben lévő tokenszáma 950.00M USD.
Mi volt a(z) KAME mindenkori legmagasabb ára?
A(z) KAME mindenkori legmagasabb ára 0 USD.
Mi volt a(z) KAME mindenkori legmagasabb ár?
A(z) KAME mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) KAME kereskedési volumene?
A(z) KAME élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) KAME ára emelkedni fog idén?
A(z) KAME a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) KAME árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:46:10 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

