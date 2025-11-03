TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő Kamala Horris ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) KAMA USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) KAMA ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Kamala Horris ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) KAMA USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) KAMA ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: KAMA

KAMA árinformációk

Mi a(z) KAMA

KAMA fehér könyv

KAMA hivatalos webhely

KAMA tokenomikai adatai

KAMA árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Kamala Horris Logó

Kamala Horris Ár (KAMA)

Nem listázott

1 KAMA-USD élő ár:

--
----
+2.50%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Kamala Horris (KAMA) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:42:59 (UTC+8)

Kamala Horris (KAMA) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.03919388
$ 0.03919388$ 0.03919388

$ 0
$ 0$ 0

-2.33%

+2.56%

-9.08%

-9.08%

Kamala Horris (KAMA) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)KAMA legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) KAMA valaha volt legmagasabb ára $ 0.03919388, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) KAMA változása a következő volt: -2.33% az elmúlt órában, +2.56% az elmúlt 24 órában, és -9.08% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Kamala Horris (KAMA) piaci információk

$ 86.96K
$ 86.96K$ 86.96K

--
----

$ 86.96K
$ 86.96K$ 86.96K

995.56M
995.56M 995.56M

995,559,218.0
995,559,218.0 995,559,218.0

A(z) Kamala Horris jelenlegi piaci plafonja $ 86.96K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) KAMA keringésben lévő tokenszáma 995.56M, és a teljes tokenszám 995559218.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 86.96K.

Kamala Horris (KAMA) árelőzmények USD

A(z) Kamala HorrisUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Kamala Horris USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Kamala Horris USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Kamala Horris USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0+2.56%
30 nap$ 0+0.91%
60 nap$ 0-33.46%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Kamala Horris (KAMA)

Kamala Horris is a meme-focused cryptocurrency on the Solana blockchain, creatively leveraging political and pop culture themes for community engagement and humor. This token embodies the playful spirit of meme culture in the crypto sphere, attracting participants interested in speculative investments tied to cultural phenomena. As a community-driven project, it aims to capitalize on the virality of memes, encouraging a fun and engaging atmosphere among its holders.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Kamala Horris (KAMA) Erőforrás

Fehér könyv
Hivatalos webhely

Kamala Horris árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Kamala Horris (KAMA) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Kamala Horris (KAMA) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Kamala Horris rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Kamala Horris árelőrejelzését most!

KAMA helyi valutákra

Kamala Horris (KAMA) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Kamala Horris (KAMA) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) KAMA token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Kamala Horris (KAMA)

Mennyit ér ma a(z) Kamala Horris (KAMA)?
A(z) élő KAMA ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) KAMA ára a(z) USD esetében?
A(z) KAMA jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Kamala Horris piaci plafonja?
A(z) KAMA piaci plafonja $ 86.96K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) KAMA keringésben lévő tokenszáma?
A(z) KAMA keringésben lévő tokenszáma 995.56M USD.
Mi volt a(z) KAMA mindenkori legmagasabb ára?
A(z) KAMA mindenkori legmagasabb ára 0.03919388 USD.
Mi volt a(z) KAMA mindenkori legmagasabb ár?
A(z) KAMA mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) KAMA kereskedési volumene?
A(z) KAMA élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) KAMA ára emelkedni fog idén?
A(z) KAMA a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) KAMA árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:42:59 (UTC+8)

Kamala Horris (KAMA) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$108,326.19
$108,326.19$108,326.19

-1.61%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,757.03
$3,757.03$3,757.03

-2.49%

PayAI Network Logó

PayAI Network

PAYAI

$0.02355
$0.02355$0.02355

-10.49%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0808
$1.0808$1.0808

-14.35%

Solana Logó

Solana

SOL

$179.38
$179.38$179.38

-2.39%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$108,326.19
$108,326.19$108,326.19

-1.61%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,757.03
$3,757.03$3,757.03

-2.49%

Solana Logó

Solana

SOL

$179.38
$179.38$179.38

-2.39%

DASH Logó

DASH

DASH

$85.40
$85.40$85.40

-3.61%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4382
$2.4382$2.4382

-2.46%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0370
$0.0370$0.0370

-26.00%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05862
$0.05862$0.05862

+193.10%

Audiera Logó

Audiera

BEAT

$0.10375
$0.10375$0.10375

+25.59%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000002204
$0.000000002204$0.000000002204

+406.66%

WhisperFi Logó

WhisperFi

WISP

$0.02006
$0.02006$0.02006

+150.75%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00006940
$0.00006940$0.00006940

+89.56%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000468
$0.0000468$0.0000468

+85.71%

FYNOR Logó

FYNOR

FYNOR

$0.0055099
$0.0055099$0.0055099

+31.07%