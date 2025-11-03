Kamala Horris (KAMA) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0.03919388$ 0.03919388 $ 0.03919388 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) -2.33% Árváltozás (1D) +2.56% Árváltozás (7D) -9.08% Árváltozás (7D) -9.08%

Kamala Horris (KAMA) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)KAMA legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) KAMA valaha volt legmagasabb ára $ 0.03919388, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) KAMA változása a következő volt: -2.33% az elmúlt órában, +2.56% az elmúlt 24 órában, és -9.08% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Kamala Horris (KAMA) piaci információk

Piaci érték $ 86.96K$ 86.96K $ 86.96K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 86.96K$ 86.96K $ 86.96K Forgalomban lévő készlet 995.56M 995.56M 995.56M Teljes tokenszám 995,559,218.0 995,559,218.0 995,559,218.0

A(z) Kamala Horris jelenlegi piaci plafonja $ 86.96K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) KAMA keringésben lévő tokenszáma 995.56M, és a teljes tokenszám 995559218.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 86.96K.