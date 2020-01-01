Kakaxa (KAKAXA) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Kakaxa (KAKAXA) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Kakaxa (KAKAXA) tokennel kapcsolatos információk $KAKAXA - the most true memecoin with the most fundamental 💩 While others are trying to hype by copying famous memes, we decided to show the key ingredient of absolutely every shitcoin. So if you're ready to make some money on kakaha, hit up the presale. 📍 Min. 25 TON. 📍 500 TON. Anything above 500 TON will be irrevocably sent to the liquidity pool. How much are you willing to believe in shit? Up to 100k TON: 100% TGE. 100k - 200k TON+: 25% TGE + vesting for 4 weeks. ‼️ Only from non-custodial wallets (TonKeeper etc). Tones from CEX type exchanges(Binance, Bybit, etc) - will be refunded back. Tokenomics: Liquidity pool- 20% Presale- 35% Marketing & airdrop-15% team- 10% Holders reward- 10% CEX- 10% Hivatalos webhely: https://kakaxa.com/eng

Kakaxa (KAKAXA) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Kakaxa (KAKAXA) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 62.73K $ 62.73K $ 62.73K Teljes tokenszám: $ 99.42M $ 99.42M $ 99.42M Keringésben lévő tokenszám: $ 99.42M $ 99.42M $ 99.42M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 62.73K $ 62.73K $ 62.73K Minden idők csúcspontja: $ 0.314659 $ 0.314659 $ 0.314659 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.000631 $ 0.000631 $ 0.000631 További tudnivalók a(z) Kakaxa (KAKAXA) áráról

Kakaxa (KAKAXA) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Kakaxa (KAKAXA) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó KAKAXA tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező KAKAXA token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) KAKAXA tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) KAKAXA token élő árfolyamát!

