Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou (ESTEE) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou (ESTEE) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou (ESTEE) tokennel kapcsolatos információk Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou. The real name of Shib. Estee is a meme coin without any inherent value or the promise of financial gain. The coin is purely for entertainment and serves no practical purpose. Estee token is a tribute to a beloved meme that is widely known and cherished. We aim to reach more investors with a strong and growth-oriented vision in the ever-growing ''meme category''. Hivatalos webhely: https://kaganofuuka.vip/ Vásárolj most ESTEE tokent!

Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou (ESTEE) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou (ESTEE) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 24.18K $ 24.18K $ 24.18K Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 24.18K $ 24.18K $ 24.18K Minden idők csúcspontja: $ 0.00316144 $ 0.00316144 $ 0.00316144 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou (ESTEE) áráról

Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou (ESTEE) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou (ESTEE) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó ESTEE tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező ESTEE token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) ESTEE tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) ESTEE token élő árfolyamát!

ESTEE árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) ESTEE kapcsán? ESTEE-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) ESTEE tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

