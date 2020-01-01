Kafenio Coin (KFN) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Kafenio Coin (KFN) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Kafenio Coin (KFN) tokennel kapcsolatos információk Kafenio Coin is a PoS coin and masternode coin. PoS/Staking allows holders of KFN to earn reward coins simply by holding a number of KAFENIO coins (to stake) in their wallet, or create KFN masternode to get stable reward. Our project has developed from a project with the community until now We accept orders for making coin blockchain for anyone who wants to have their own coin with their own name! Users can pay using their KFN coins, or USDT. Coffee and friends, coffee and work, coffee and snacks, coffee to go and NOW coffee to digitally trade called KAFENIO Hivatalos webhely: https://kafeniocoin.com/

Kafenio Coin (KFN) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Kafenio Coin (KFN) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 6.15K $ 6.15K $ 6.15K Teljes tokenszám: $ 56.29M $ 56.29M $ 56.29M Keringésben lévő tokenszám: $ 55.18M $ 55.18M $ 55.18M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 6.28K $ 6.28K $ 6.28K Minden idők csúcspontja: $ 0.00432979 $ 0.00432979 $ 0.00432979 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.0001115 $ 0.0001115 $ 0.0001115 További tudnivalók a(z) Kafenio Coin (KFN) áráról

Kafenio Coin (KFN) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Kafenio Coin (KFN) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó KFN tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező KFN token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) KFN tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) KFN token élő árfolyamát!

KFN árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) KFN kapcsán? KFN-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

