Kabosu ERC20 (KABOSU) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Kabosu ERC20 (KABOSU) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Kabosu ERC20 (KABOSU) tokennel kapcsolatos információk Kabosu, The Dogecoin Dog. Making Memes Great Again. Kabosu embodies the original meme coin spirit — the energy, humor, and community that started it all. There’s no better way to recapture the magic and joy of meme coins than with the very symbol that sparked this entire phenomenon. The legendary dog, the original meme, the face recognized by millions around the globe — Kabosu is the perfect icon to lead Ethereum back to fun. It is symbolic to us all, and has impacted so many of our lives. It is universally understood, as all good memes should be. Hivatalos webhely: https://kabosu.com/ Fehér könyv: https://realshibadoge.medium.com/reviving-fun-on-ethereum-with-kabosu-a-meme-token-experiment-9c1df3d9d78b Vásárolj most KABOSU tokent!

Kabosu ERC20 (KABOSU) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Kabosu ERC20 (KABOSU) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 623.77K $ 623.77K $ 623.77K Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 623.77K $ 623.77K $ 623.77K Minden idők csúcspontja: $ 0.01850467 $ 0.01850467 $ 0.01850467 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00062376 $ 0.00062376 $ 0.00062376 További tudnivalók a(z) Kabosu ERC20 (KABOSU) áráról

Kabosu ERC20 (KABOSU) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Kabosu ERC20 (KABOSU) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó KABOSU tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező KABOSU token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) KABOSU tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) KABOSU token élő árfolyamát!

KABOSU árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) KABOSU kapcsán? KABOSU-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) KABOSU tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

