Just Woot (WOOT) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0.00003343$ 0.00003343 $ 0.00003343 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) -- Árváltozás (1D) -3.05% Árváltozás (7D) -15.30% Árváltozás (7D) -15.30%

Just Woot (WOOT) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)WOOT legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) WOOT valaha volt legmagasabb ára $ 0.00003343, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) WOOT változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -3.05% az elmúlt 24 órában, és -15.30% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Just Woot (WOOT) piaci információk

Piaci érték $ 6.61K$ 6.61K $ 6.61K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 6.61K$ 6.61K $ 6.61K Forgalomban lévő készlet 10.00B 10.00B 10.00B Teljes tokenszám 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

A(z) Just Woot jelenlegi piaci plafonja $ 6.61K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) WOOT keringésben lévő tokenszáma 10.00B, és a teljes tokenszám 10000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 6.61K.