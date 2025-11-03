TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő Just need some rest ár ma 0.00437206 USD. Kövesd nyomon a(z) REST USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) REST ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Just need some rest ár ma 0.00437206 USD. Kövesd nyomon a(z) REST USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) REST ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: REST

REST árinformációk

Mi a(z) REST

REST hivatalos webhely

REST tokenomikai adatai

REST árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Just need some rest Logó

Just need some rest Ár (REST)

Nem listázott

1 REST-USD élő ár:

$0.00437206
$0.00437206$0.00437206
0.00%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Just need some rest (REST) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:42:44 (UTC+8)

Just need some rest (REST) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01275586
$ 0.01275586$ 0.01275586

$ 0.00437206
$ 0.00437206$ 0.00437206

--

--

0.00%

0.00%

Just need some rest (REST) valós idejű ár: $0.00437206. Az elmúlt 24 órában, a(z)REST legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) REST valaha volt legmagasabb ára $ 0.01275586, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00437206 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) REST változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -- az elmúlt 24 órában, és 0.00% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Just need some rest (REST) piaci információk

$ 4.37M
$ 4.37M$ 4.37M

--
----

$ 4.37M
$ 4.37M$ 4.37M

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,999,895.470689
999,999,895.470689 999,999,895.470689

A(z) Just need some rest jelenlegi piaci plafonja $ 4.37M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) REST keringésben lévő tokenszáma 1000.00M, és a teljes tokenszám 999999895.470689. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 4.37M.

Just need some rest (REST) árelőzmények USD

A(z) Just need some restUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Just need some rest USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.0000000000.
A(z) Just need some rest USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0024145488.
A(z) Just need some rest USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0--
30 nap$ 0.00000000000.00%
60 nap$ -0.0024145488-55.22%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Just need some rest (REST)

CA:4xgZmdKKHE3PXtUwUtvJGPSCSTJMJohSmWufJhiVo6q Me telling God “Please stop giving me battles” I don’t want to be a strong soldier, I just want to rest.

TOGETHER WE HAVE A REST!

Take some time to calm down and do nothing it's good for your soul. Put your phone out of sight; that solves everything. Rest is productive. The only roadmap is take it slow.

TOKEN SUPPLY 1,000,000,000 BUY/SELL TAX 0/0 CONTRACT SAFU $REST $REST $REST Just need some rest, bro.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Just need some rest (REST) Erőforrás

Hivatalos webhely

Just need some rest árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Just need some rest (REST) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Just need some rest (REST) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Just need some rest rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Just need some rest árelőrejelzését most!

REST helyi valutákra

Just need some rest (REST) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Just need some rest (REST) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) REST token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Just need some rest (REST)

Mennyit ér ma a(z) Just need some rest (REST)?
A(z) élő REST ár a(z) USD esetében 0.00437206 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) REST ára a(z) USD esetében?
A(z) REST jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00437206. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Just need some rest piaci plafonja?
A(z) REST piaci plafonja $ 4.37M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) REST keringésben lévő tokenszáma?
A(z) REST keringésben lévő tokenszáma 1000.00M USD.
Mi volt a(z) REST mindenkori legmagasabb ára?
A(z) REST mindenkori legmagasabb ára 0.01275586 USD.
Mi volt a(z) REST mindenkori legmagasabb ár?
A(z) REST mindenkori legalacsonyabb ára 0.00437206 USD.
Mekkora a(z) REST kereskedési volumene?
A(z) REST élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) REST ára emelkedni fog idén?
A(z) REST a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) REST árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:42:44 (UTC+8)

Just need some rest (REST) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$108,278.49
$108,278.49$108,278.49

-1.66%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,756.27
$3,756.27$3,756.27

-2.51%

PayAI Network Logó

PayAI Network

PAYAI

$0.02355
$0.02355$0.02355

-10.49%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0803
$1.0803$1.0803

-14.39%

Solana Logó

Solana

SOL

$179.22
$179.22$179.22

-2.48%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$108,278.49
$108,278.49$108,278.49

-1.66%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,756.27
$3,756.27$3,756.27

-2.51%

Solana Logó

Solana

SOL

$179.22
$179.22$179.22

-2.48%

DASH Logó

DASH

DASH

$85.47
$85.47$85.47

-3.53%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4370
$2.4370$2.4370

-2.51%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0370
$0.0370$0.0370

-26.00%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05862
$0.05862$0.05862

+193.10%

Audiera Logó

Audiera

BEAT

$0.10375
$0.10375$0.10375

+25.59%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000002195
$0.000000002195$0.000000002195

+404.59%

WhisperFi Logó

WhisperFi

WISP

$0.02006
$0.02006$0.02006

+150.75%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00006940
$0.00006940$0.00006940

+89.56%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000468
$0.0000468$0.0000468

+85.71%

FYNOR Logó

FYNOR

FYNOR

$0.0055099
$0.0055099$0.0055099

+31.07%