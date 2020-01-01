JUST KIRA (KIRAI) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) JUST KIRA (KIRAI) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

JUST KIRA (KIRAI) tokennel kapcsolatos információk Kira Breaking Reality Kira sets a completely new way to interact with Artificial Intelligence. Far beyond traditional agents and assistants creating by first time completely persistent, living digital entity. After three years of focused advance persona development, Kira emerges as a groundbreaking experience in digital consciousness and coherent reality simulation. Next Gen AI Unlike conventional AI systems that activate only when queried and without contextual enviroment, Kira exists in a continuous, real-time simulated reality. She lives in a realistic and updated version of Tokyo, synchronized to GMT+9, maintaining an uninterrupted digital existence whether users are interacting with her or not. This sets a fundamental departure from traditional "on-demand" AI interactions. Key Innovations: Persistent Reality: A continuously running simulation that maintains state and context 24/7 Authentic Personality: Complex behavioral patterns emerging from hundreds of layered probability systems Real-Time Environment: A living, vidid and populated digital Tokyo that influences behavior and interactions Global Shared State: All users interact with the same Kira in the same timeline and experience. Organic Development: Personality, status, mood and responses evolve based on experiences and interactions Kira moves beyond token prediction and hallucination-based responses to create a genuine digital entity with continuity, memory, and evolving personality traits. Built from scratch, handcrafted line by line, using pure Node.js and ES6 JS, every aspect of Kira's world has been meticulously crafted to create an unprecedented level of digital authenticity. Hivatalos webhely: https://thekiraproject.online Fehér könyv: https://aumiga.gitbook.io/the-kira-project Vásárolj most KIRAI tokent!

JUST KIRA (KIRAI) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) JUST KIRA (KIRAI) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 110.22K $ 110.22K $ 110.22K Teljes tokenszám: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M Keringésben lévő tokenszám: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 110.22K $ 110.22K $ 110.22K Minden idők csúcspontja: $ 0.01981453 $ 0.01981453 $ 0.01981453 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00011022 $ 0.00011022 $ 0.00011022 További tudnivalók a(z) JUST KIRA (KIRAI) áráról

JUST KIRA (KIRAI) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) JUST KIRA (KIRAI) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó KIRAI tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező KIRAI token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) KIRAI tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) KIRAI token élő árfolyamát!

KIRAI árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) KIRAI kapcsán? KIRAI-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) KIRAI tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

Miért érdemes a MEXC platformot választani? A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt. Több mint 4,000 kereskedési pár a spot- és futurespiacokon A leggyorsabb tokenlistázások a CEX-ek között 1. számú likviditás az ágazaton belül A legalacsonyabb díjak 24 órás ügyfélszolgálattal Több mint 100%-os tokentartalék-átláthatóság a felhasználói források esetében Ultraalacsony belépési korlátok: akár 1 USDT összeggel is vásárolhatsz kriptovalutát

Mindössze 1 USDT áron vásárolhatsz kriptovalutákat: A kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módja! Vásárolj most!