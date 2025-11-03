TőzsdeDEX+
A(z) élő Just Juni by Virtuals ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) JUNI USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) JUNI ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: JUNI

JUNI árinformációk

Mi a(z) JUNI

JUNI hivatalos webhely

JUNI tokenomikai adatai

JUNI árelőrejelzés

Just Juni by Virtuals (JUNI) Élő árdiagram
Just Juni by Virtuals (JUNI) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-5.74%

-8.22%

-8.22%

Just Juni by Virtuals (JUNI) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)JUNI legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) JUNI valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) JUNI változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -5.74% az elmúlt 24 órában, és -8.22% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Just Juni by Virtuals (JUNI) piaci információk

$ 27.06K
$ 27.06K$ 27.06K

$ 27.06K
$ 27.06K$ 27.06K

772.49M
772.49M 772.49M

772,491,747.3824497
772,491,747.3824497 772,491,747.3824497

A(z) Just Juni by Virtuals jelenlegi piaci plafonja $ 27.06K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) JUNI keringésben lévő tokenszáma 772.49M, és a teljes tokenszám 772491747.3824497. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 27.06K.

Just Juni by Virtuals (JUNI) árelőzmények USD

A(z) Just Juni by VirtualsUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Just Juni by Virtuals USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Just Juni by Virtuals USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Just Juni by Virtuals USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-5.74%
30 nap$ 0+24.23%
60 nap$ 0+24.57%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Just Juni by Virtuals (JUNI)

Juni was brought to life by the Virtuals protocol and now resides on the Base Chain. Unlike your typical AI agent, Juni evolves through the community’s input! Anyone can purchase her token and actively contribute to shaping her development. She will be a one-of-a-kind, community-driven personality.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Just Juni by Virtuals (JUNI) Erőforrás

Hivatalos webhely

Just Juni by Virtuals árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Just Juni by Virtuals (JUNI) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Just Juni by Virtuals (JUNI) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Just Juni by Virtuals rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Just Juni by Virtuals árelőrejelzését most!

JUNI helyi valutákra

Just Juni by Virtuals (JUNI) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Just Juni by Virtuals (JUNI) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) JUNI token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Just Juni by Virtuals (JUNI)

Mennyit ér ma a(z) Just Juni by Virtuals (JUNI)?
A(z) élő JUNI ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) JUNI ára a(z) USD esetében?
A(z) JUNI jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Just Juni by Virtuals piaci plafonja?
A(z) JUNI piaci plafonja $ 27.06K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) JUNI keringésben lévő tokenszáma?
A(z) JUNI keringésben lévő tokenszáma 772.49M USD.
Mi volt a(z) JUNI mindenkori legmagasabb ára?
A(z) JUNI mindenkori legmagasabb ára 0 USD.
Mi volt a(z) JUNI mindenkori legmagasabb ár?
A(z) JUNI mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) JUNI kereskedési volumene?
A(z) JUNI élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) JUNI ára emelkedni fog idén?
A(z) JUNI a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) JUNI árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

