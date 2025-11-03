TőzsdeDEX+
A(z) élő just a shitcoin ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) SHITCOIN USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) SHITCOIN ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: SHITCOIN

SHITCOIN árinformációk

Mi a(z) SHITCOIN

SHITCOIN hivatalos webhely

SHITCOIN tokenomikai adatai

SHITCOIN árelőrejelzés

just a shitcoin Logó

just a shitcoin Ár (SHITCOIN)

Nem listázott

1 SHITCOIN-USD élő ár:

+10.70%1D
USD
just a shitcoin (SHITCOIN) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:42:29 (UTC+8)

just a shitcoin (SHITCOIN) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
24h alacsony
$ 0
24h magas

$ 0
$ 0
$ 0.00376806
$ 0
-3.59%

+10.74%

+26.90%

+26.90%

just a shitcoin (SHITCOIN) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)SHITCOIN legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) SHITCOIN valaha volt legmagasabb ára $ 0.00376806, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) SHITCOIN változása a következő volt: -3.59% az elmúlt órában, +10.74% az elmúlt 24 órában, és +26.90% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

just a shitcoin (SHITCOIN) piaci információk

$ 777.27K
--
$ 777.27K
965.24M
965,238,255.694135
A(z) just a shitcoin jelenlegi piaci plafonja $ 777.27K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) SHITCOIN keringésben lévő tokenszáma 965.24M, és a teljes tokenszám 965238255.694135. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 777.27K.

just a shitcoin (SHITCOIN) árelőzmények USD

A(z) just a shitcoinUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) just a shitcoin USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) just a shitcoin USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) just a shitcoin USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0+10.74%
30 nap$ 0-61.33%
60 nap$ 0+2,248.98%
90 nap$ 0--

Mi a(z) just a shitcoin (SHITCOIN)

The address GaPbGp23pPuY9QBLPUjUEBn2MKEroTe9Q3M3f2Xpump corresponds to a token on the Solana blockchain, specifically an SPL (Solana Program Library) token. This address is likely the mint address for a specific token, which is used to identify the token on the Solana network. Based on the context and available information, this token appears to be associated with the pump.fun platform, as the address ends with "pump," which is a common identifier for tokens created via this platform. GaPbGp23pPuY9QBLPUjUEBn2MKEroTe9Q3M3f2Xpump is the mint address of an SPL token on the Solana blockchain. The mint address is a unique identifier for a token, storing metadata like total supply and mint authority. The "pump" in the address strongly suggests it was created on solanapump (commonly known as pump.fun), a popular Solana-based platform for launching meme coins and other tokens. Pump.fun allows users to create and trade tokens easily, often with a focus on community-driven or speculative projects like memecoins.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

just a shitcoin (SHITCOIN) Erőforrás

Hivatalos webhely

just a shitcoin árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) just a shitcoin (SHITCOIN) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) just a shitcoin (SHITCOIN) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) just a shitcoin rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) just a shitcoin árelőrejelzését most!

SHITCOIN helyi valutákra

just a shitcoin (SHITCOIN) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) just a shitcoin (SHITCOIN) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) SHITCOIN token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: just a shitcoin (SHITCOIN)

Mennyit ér ma a(z) just a shitcoin (SHITCOIN)?
A(z) élő SHITCOIN ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) SHITCOIN ára a(z) USD esetében?
A(z) SHITCOIN jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) just a shitcoin piaci plafonja?
A(z) SHITCOIN piaci plafonja $ 777.27K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) SHITCOIN keringésben lévő tokenszáma?
A(z) SHITCOIN keringésben lévő tokenszáma 965.24M USD.
Mi volt a(z) SHITCOIN mindenkori legmagasabb ára?
A(z) SHITCOIN mindenkori legmagasabb ára 0.00376806 USD.
Mi volt a(z) SHITCOIN mindenkori legmagasabb ár?
A(z) SHITCOIN mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) SHITCOIN kereskedési volumene?
A(z) SHITCOIN élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) SHITCOIN ára emelkedni fog idén?
A(z) SHITCOIN a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) SHITCOIN árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:42:29 (UTC+8)

just a shitcoin (SHITCOIN) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

