Just a LOTTO ($LOTTO) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Just a LOTTO ($LOTTO) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Just a LOTTO ($LOTTO) tokennel kapcsolatos információk $LOTTO combines viral meme culture with solid tokenomics, ensuring that our community grows in both numbers and value. This is a meme coin that doesn’t just aim to entertain—it’s here to win! On the surface, $LOTTO may appear as yet another meme coin… But is it though!? NFT’s will become your ticket to an assortment of giveaways. The community driven coin’s focal point, is to uplift, inspire, encourage, and even motivate all Future #LottoBallers! Hivatalos webhely: https://justalotto.com/ Vásárolj most $LOTTO tokent!

Just a LOTTO ($LOTTO) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Just a LOTTO ($LOTTO) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 473.57K $ 473.57K $ 473.57K Teljes tokenszám: $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M Keringésben lévő tokenszám: $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 473.57K $ 473.57K $ 473.57K Minden idők csúcspontja: $ 0.00502766 $ 0.00502766 $ 0.00502766 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00047361 $ 0.00047361 $ 0.00047361 További tudnivalók a(z) Just a LOTTO ($LOTTO) áráról

Just a LOTTO ($LOTTO) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Just a LOTTO ($LOTTO) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó $LOTTO tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező $LOTTO token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) $LOTTO tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) $LOTTO token élő árfolyamát!

