just a little guy (LITTLEGUY) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00005532 $ 0.00005532 $ 0.00005532 24h alacsony $ 0.00006616 $ 0.00006616 $ 0.00006616 24h magas 24h alacsony $ 0.00005532$ 0.00005532 $ 0.00005532 24h magas $ 0.00006616$ 0.00006616 $ 0.00006616 Minden idők csúcspontja $ 0.0091738$ 0.0091738 $ 0.0091738 Legalacsonyabb ár $ 0.00005537$ 0.00005537 $ 0.00005537 Árváltozás (1H) -1.94% Árváltozás (1D) -8.30% Árváltozás (7D) -35.64% Árváltozás (7D) -35.64%

just a little guy (LITTLEGUY) valós idejű ár: $0.00005531. Az elmúlt 24 órában, a(z)LITTLEGUY legalacsonyabb ára $ 0.00005532, legmagasabb ára pedig $ 0.00006616 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) LITTLEGUY valaha volt legmagasabb ára $ 0.0091738, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00005537 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) LITTLEGUY változása a következő volt: -1.94% az elmúlt órában, -8.30% az elmúlt 24 órában, és -35.64% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

just a little guy (LITTLEGUY) piaci információk

Piaci érték $ 55.30K$ 55.30K $ 55.30K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 55.30K$ 55.30K $ 55.30K Forgalomban lévő készlet 999.89M 999.89M 999.89M Teljes tokenszám 999,885,687.238591 999,885,687.238591 999,885,687.238591

A(z) just a little guy jelenlegi piaci plafonja $ 55.30K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) LITTLEGUY keringésben lévő tokenszáma 999.89M, és a teljes tokenszám 999885687.238591. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 55.30K.