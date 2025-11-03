TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő just a little guy ár ma 0.00005531 USD. Kövesd nyomon a(z) LITTLEGUY USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) LITTLEGUY ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő just a little guy ár ma 0.00005531 USD. Kövesd nyomon a(z) LITTLEGUY USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) LITTLEGUY ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: LITTLEGUY

LITTLEGUY árinformációk

Mi a(z) LITTLEGUY

LITTLEGUY hivatalos webhely

LITTLEGUY tokenomikai adatai

LITTLEGUY árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

just a little guy Logó

just a little guy Ár (LITTLEGUY)

Nem listázott

1 LITTLEGUY-USD élő ár:

--
----
-8.30%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
just a little guy (LITTLEGUY) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:42:16 (UTC+8)

just a little guy (LITTLEGUY) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.00005532
$ 0.00005532$ 0.00005532
24h alacsony
$ 0.00006616
$ 0.00006616$ 0.00006616
24h magas

$ 0.00005532
$ 0.00005532$ 0.00005532

$ 0.00006616
$ 0.00006616$ 0.00006616

$ 0.0091738
$ 0.0091738$ 0.0091738

$ 0.00005537
$ 0.00005537$ 0.00005537

-1.94%

-8.30%

-35.64%

-35.64%

just a little guy (LITTLEGUY) valós idejű ár: $0.00005531. Az elmúlt 24 órában, a(z)LITTLEGUY legalacsonyabb ára $ 0.00005532, legmagasabb ára pedig $ 0.00006616 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) LITTLEGUY valaha volt legmagasabb ára $ 0.0091738, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00005537 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) LITTLEGUY változása a következő volt: -1.94% az elmúlt órában, -8.30% az elmúlt 24 órában, és -35.64% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

just a little guy (LITTLEGUY) piaci információk

$ 55.30K
$ 55.30K$ 55.30K

--
----

$ 55.30K
$ 55.30K$ 55.30K

999.89M
999.89M 999.89M

999,885,687.238591
999,885,687.238591 999,885,687.238591

A(z) just a little guy jelenlegi piaci plafonja $ 55.30K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) LITTLEGUY keringésben lévő tokenszáma 999.89M, és a teljes tokenszám 999885687.238591. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 55.30K.

just a little guy (LITTLEGUY) árelőzmények USD

A(z) just a little guyUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) just a little guy USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0000390344.
A(z) just a little guy USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0000479004.
A(z) just a little guy USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-8.30%
30 nap$ -0.0000390344-70.57%
60 nap$ -0.0000479004-86.60%
90 nap$ 0--

Mi a(z) just a little guy (LITTLEGUY)

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

just a little guy (LITTLEGUY) Erőforrás

Hivatalos webhely

just a little guy árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) just a little guy (LITTLEGUY) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) just a little guy (LITTLEGUY) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) just a little guy rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) just a little guy árelőrejelzését most!

LITTLEGUY helyi valutákra

just a little guy (LITTLEGUY) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) just a little guy (LITTLEGUY) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) LITTLEGUY token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: just a little guy (LITTLEGUY)

Mennyit ér ma a(z) just a little guy (LITTLEGUY)?
A(z) élő LITTLEGUY ár a(z) USD esetében 0.00005531 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) LITTLEGUY ára a(z) USD esetében?
A(z) LITTLEGUY jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00005531. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) just a little guy piaci plafonja?
A(z) LITTLEGUY piaci plafonja $ 55.30K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) LITTLEGUY keringésben lévő tokenszáma?
A(z) LITTLEGUY keringésben lévő tokenszáma 999.89M USD.
Mi volt a(z) LITTLEGUY mindenkori legmagasabb ára?
A(z) LITTLEGUY mindenkori legmagasabb ára 0.0091738 USD.
Mi volt a(z) LITTLEGUY mindenkori legmagasabb ár?
A(z) LITTLEGUY mindenkori legalacsonyabb ára 0.00005537 USD.
Mekkora a(z) LITTLEGUY kereskedési volumene?
A(z) LITTLEGUY élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) LITTLEGUY ára emelkedni fog idén?
A(z) LITTLEGUY a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) LITTLEGUY árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:42:16 (UTC+8)

just a little guy (LITTLEGUY) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$108,295.23
$108,295.23$108,295.23

-1.64%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,756.64
$3,756.64$3,756.64

-2.50%

PayAI Network Logó

PayAI Network

PAYAI

$0.02357
$0.02357$0.02357

-10.41%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0803
$1.0803$1.0803

-14.39%

Solana Logó

Solana

SOL

$179.40
$179.40$179.40

-2.38%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$108,295.23
$108,295.23$108,295.23

-1.64%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,756.64
$3,756.64$3,756.64

-2.50%

Solana Logó

Solana

SOL

$179.40
$179.40$179.40

-2.38%

DASH Logó

DASH

DASH

$85.60
$85.60$85.60

-3.38%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4376
$2.4376$2.4376

-2.49%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0370
$0.0370$0.0370

-26.00%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05932
$0.05932$0.05932

+196.60%

Audiera Logó

Audiera

BEAT

$0.10375
$0.10375$0.10375

+25.59%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000002195
$0.000000002195$0.000000002195

+404.59%

WhisperFi Logó

WhisperFi

WISP

$0.02006
$0.02006$0.02006

+150.75%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000468
$0.0000468$0.0000468

+85.71%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00006968
$0.00006968$0.00006968

+90.33%

FYNOR Logó

FYNOR

FYNOR

$0.0054838
$0.0054838$0.0054838

+30.45%