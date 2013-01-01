Junkcoin (JKC) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Junkcoin (JKC) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Junkcoin (JKC) tokennel kapcsolatos információk Junkcoin (JKC) is a community-driven blockchain and memecoin born in 2013 as one of the earliest forks of Litecoin. Its 2013's baseline was "Designed to fail" and is now: "Designed to fail in 2013, failed to fail in 2024". Originally created as a humorous experiment in the early days of crypto, Junkcoin has since evolved into a fully functional blockchain that enables secure value transfers, the creation of ordinals, and merge-mining alongside Litecoin. Relaunched on November 2024 from its block zero of May 2013, Junkcoin celebrates the origins of memecoins while also providing a practical and efficient network. As an ancestor of Dogecoin (via Luckycoin, which forked from Junkcoin), it embodies the experimental and chaotic nature of early crypto, proving that even “junk” can be valuable when powered by a passionate community! Hivatalos webhely: https://junk-coin.com/ Fehér könyv: https://junk-coin.com/junkenomics/ Vásárolj most JKC tokent!

Junkcoin (JKC) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Junkcoin (JKC) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 1.29M $ 1.29M $ 1.29M Teljes tokenszám: $ 20.47M $ 20.47M $ 20.47M Keringésben lévő tokenszám: $ 20.47M $ 20.47M $ 20.47M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 1.29M $ 1.29M $ 1.29M Minden idők csúcspontja: $ 0.747856 $ 0.747856 $ 0.747856 Minden idők mélypontja: $ 0.02020314 $ 0.02020314 $ 0.02020314 Jelenlegi ár: $ 0.06284 $ 0.06284 $ 0.06284 További tudnivalók a(z) Junkcoin (JKC) áráról

Junkcoin (JKC) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Junkcoin (JKC) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó JKC tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező JKC token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) JKC tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) JKC token élő árfolyamát!

JKC árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) JKC kapcsán? JKC-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) JKC tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

