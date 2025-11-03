JunkCoin Doge Real Name Ár (JUNKCOIN)
JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) valós idejű ár: $0.00011165. Az elmúlt 24 órában, a(z)JUNKCOIN legalacsonyabb ára $ 0.00007535, legmagasabb ára pedig $ 0.00012545 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) JUNKCOIN valaha volt legmagasabb ára $ 0.00038741, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00005885 volt.
A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) JUNKCOIN változása a következő volt: -2.25% az elmúlt órában, +32.74% az elmúlt 24 órában, és -24.59% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.
A(z) JunkCoin Doge Real Name jelenlegi piaci plafonja $ 105.83K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) JUNKCOIN keringésben lévő tokenszáma 947.93M, és a teljes tokenszám 947933806.455354. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 105.83K.
A(z) JunkCoin Doge Real NameUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) JunkCoin Doge Real Name USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0000474393.
A(z) JunkCoin Doge Real Name USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) JunkCoin Doge Real Name USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.
|Időszak
|Változás (USD)
|Változás (%)
|Ma
|$ 0
|+32.74%
|30 nap
|$ -0.0000474393
|-42.48%
|60 nap
|$ 0
|--
|90 nap
|$ 0
|--
JunkCoin - the Original Name of Dogecoin, often recognised as the 'Grandfather of Memecoins’ JunkCoin Doge Real Name References https://bitcointalk.org/index.php?topic=194756.0 ## What Is JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN)? $JUNKCOIN is the grandfather of Doge, it has real history and is the OG of OGs, it's one of the first memecoins ever created. Brief explanation of doge family tree to understand it's history: Junkcoin is the parent of Luckycoin and Bellscoin, whose forks ultimately led to the creation of Dogecoin. A fork means the coin was created by copying and modifying the Bitcoin code. JUNKCOIN was forked from Bitcoin's codebase back in the early days. This implies both Dogecoin and junkcoin share similar technical DNA with Bitcoin and junkcoin is the grandfather of doge. Meaning OG DOGE is actually junkcoin, it's original chain became dormant but today reborned on solana ! Created as a joke in 2013 "Designed to fail", but it ironically failed to fail"
