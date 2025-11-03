JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00007535 $ 0.00007535 $ 0.00007535 24h alacsony $ 0.00012545 $ 0.00012545 $ 0.00012545 24h magas 24h alacsony $ 0.00007535$ 0.00007535 $ 0.00007535 24h magas $ 0.00012545$ 0.00012545 $ 0.00012545 Minden idők csúcspontja $ 0.00038741$ 0.00038741 $ 0.00038741 Legalacsonyabb ár $ 0.00005885$ 0.00005885 $ 0.00005885 Árváltozás (1H) -2.25% Árváltozás (1D) +32.74% Árváltozás (7D) -24.59% Árváltozás (7D) -24.59%

JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) valós idejű ár: $0.00011165. Az elmúlt 24 órában, a(z)JUNKCOIN legalacsonyabb ára $ 0.00007535, legmagasabb ára pedig $ 0.00012545 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) JUNKCOIN valaha volt legmagasabb ára $ 0.00038741, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00005885 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) JUNKCOIN változása a következő volt: -2.25% az elmúlt órában, +32.74% az elmúlt 24 órában, és -24.59% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) piaci információk

Piaci érték $ 105.83K$ 105.83K $ 105.83K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 105.83K$ 105.83K $ 105.83K Forgalomban lévő készlet 947.93M 947.93M 947.93M Teljes tokenszám 947,933,806.455354 947,933,806.455354 947,933,806.455354

A(z) JunkCoin Doge Real Name jelenlegi piaci plafonja $ 105.83K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) JUNKCOIN keringésben lévő tokenszáma 947.93M, és a teljes tokenszám 947933806.455354. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 105.83K.