A(z) élő JunkCoin Doge Real Name ár ma 0.00011165 USD. Kövesd nyomon a(z) JUNKCOIN USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) JUNKCOIN ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

$0.00011098
+31.90%1D
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:42:02 (UTC+8)

JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.00007535
24h alacsony
$ 0.00012545
24h magas

$ 0.00007535
$ 0.00012545
$ 0.00038741
$ 0.00005885
-2.25%

+32.74%

-24.59%

-24.59%

JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) valós idejű ár: $0.00011165. Az elmúlt 24 órában, a(z)JUNKCOIN legalacsonyabb ára $ 0.00007535, legmagasabb ára pedig $ 0.00012545 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) JUNKCOIN valaha volt legmagasabb ára $ 0.00038741, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00005885 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) JUNKCOIN változása a következő volt: -2.25% az elmúlt órában, +32.74% az elmúlt 24 órában, és -24.59% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) piaci információk

$ 105.83K
--
$ 105.83K
947.93M
947,933,806.455354
A(z) JunkCoin Doge Real Name jelenlegi piaci plafonja $ 105.83K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) JUNKCOIN keringésben lévő tokenszáma 947.93M, és a teljes tokenszám 947933806.455354. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 105.83K.

JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) árelőzmények USD

A(z) JunkCoin Doge Real NameUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) JunkCoin Doge Real Name USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0000474393.
A(z) JunkCoin Doge Real Name USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) JunkCoin Doge Real Name USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0+32.74%
30 nap$ -0.0000474393-42.48%
60 nap$ 0--
90 nap$ 0--

Mi a(z) JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN)

JunkCoin - the Original Name of Dogecoin, often recognised as the 'Grandfather of Memecoins’ JunkCoin Doge Real Name References https://bitcointalk.org/index.php?topic=194756.0 ## What Is JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN)? $JUNKCOIN is the grandfather of Doge, it has real history and is the OG of OGs, it's one of the first memecoins ever created. Brief explanation of doge family tree to understand it's history: Junkcoin is the parent of Luckycoin and Bellscoin, whose forks ultimately led to the creation of Dogecoin. A fork means the coin was created by copying and modifying the Bitcoin code. JUNKCOIN was forked from Bitcoin's codebase back in the early days. This implies both Dogecoin and junkcoin share similar technical DNA with Bitcoin and junkcoin is the grandfather of doge. Meaning OG DOGE is actually junkcoin, it's original chain became dormant but today reborned on solana ! Created as a joke in 2013 "Designed to fail", but it ironically failed to fail"

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

JunkCoin Doge Real Name árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) JunkCoin Doge Real Name rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) JunkCoin Doge Real Name árelőrejelzését most!

JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) JUNKCOIN token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN)

Mennyit ér ma a(z) JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN)?
A(z) élő JUNKCOIN ár a(z) USD esetében 0.00011165 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) JUNKCOIN ára a(z) USD esetében?
A(z) JUNKCOIN jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00011165. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) JunkCoin Doge Real Name piaci plafonja?
A(z) JUNKCOIN piaci plafonja $ 105.83K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) JUNKCOIN keringésben lévő tokenszáma?
A(z) JUNKCOIN keringésben lévő tokenszáma 947.93M USD.
Mi volt a(z) JUNKCOIN mindenkori legmagasabb ára?
A(z) JUNKCOIN mindenkori legmagasabb ára 0.00038741 USD.
Mi volt a(z) JUNKCOIN mindenkori legmagasabb ár?
A(z) JUNKCOIN mindenkori legalacsonyabb ára 0.00005885 USD.
Mekkora a(z) JUNKCOIN kereskedési volumene?
A(z) JUNKCOIN élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) JUNKCOIN ára emelkedni fog idén?
A(z) JUNKCOIN a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) JUNKCOIN árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

