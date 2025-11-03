TőzsdeDEX+
A(z) élő jungle bay memes ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) JBM USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) JBM ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: JBM

JBM árinformációk

Mi a(z) JBM

JBM hivatalos webhely

JBM tokenomikai adatai

JBM árelőrejelzés

jungle bay memes Logó

jungle bay memes Ár (JBM)

Nem listázott

1 JBM-USD élő ár:

--
----
-3.80%1D
USD
jungle bay memes (JBM) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:41:56 (UTC+8)

jungle bay memes (JBM) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-1.55%

-3.63%

-8.48%

-8.48%

jungle bay memes (JBM) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)JBM legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) JBM valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) JBM változása a következő volt: -1.55% az elmúlt órában, -3.63% az elmúlt 24 órában, és -8.48% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

jungle bay memes (JBM) piaci információk

$ 199.84K
$ 199.84K$ 199.84K

--
----

$ 199.84K
$ 199.84K$ 199.84K

93.24B
93.24B 93.24B

93,243,552,077.89908
93,243,552,077.89908 93,243,552,077.89908

A(z) jungle bay memes jelenlegi piaci plafonja $ 199.84K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) JBM keringésben lévő tokenszáma 93.24B, és a teljes tokenszám 93243552077.89908. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 199.84K.

jungle bay memes (JBM) árelőzmények USD

A(z) jungle bay memesUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) jungle bay memes USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) jungle bay memes USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) jungle bay memes USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-3.63%
30 nap$ 0-32.52%
60 nap$ 0-30.64%
90 nap$ 0--

Mi a(z) jungle bay memes (JBM)

Jungle Bay Memes ($JBM) is a community-owned token that emerged from a glitch in the Bankr bot — an accidental deployment triggered by a prompt intended to buy two meme tokens. Instead, the protocol spawned $JBM, seeded it with liquidity, and left the rest to fate.

Rather than scrap it, the Jungle Bay artist collective adopted the token as the memetic lifeblood of their ecosystem — a symbol of creative chaos, cultural coordination, and on-chain serendipity. Born from error, embraced with intent, $JBM now powers a growing movement on Base where memes aren’t just content — they’re currency.

No presale. No roadmap. No central team. Just a token, a moment, and a community that knew exactly what to do with both.

Origin thread: see Official Links below.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ.

jungle bay memes (JBM) Erőforrás

Hivatalos webhely

jungle bay memes árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) jungle bay memes (JBM) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) jungle bay memes (JBM) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) jungle bay memes rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) jungle bay memes árelőrejelzését most!

JBM helyi valutákra

jungle bay memes (JBM) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) jungle bay memes (JBM) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) JBM token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: jungle bay memes (JBM)

Mennyit ér ma a(z) jungle bay memes (JBM)?
A(z) élő JBM ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) JBM ára a(z) USD esetében?
A(z) JBM jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) jungle bay memes piaci plafonja?
A(z) JBM piaci plafonja $ 199.84K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) JBM keringésben lévő tokenszáma?
A(z) JBM keringésben lévő tokenszáma 93.24B USD.
Mi volt a(z) JBM mindenkori legmagasabb ára?
A(z) JBM mindenkori legmagasabb ára 0 USD.
Mi volt a(z) JBM mindenkori legmagasabb ár?
A(z) JBM mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) JBM kereskedési volumene?
A(z) JBM élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) JBM ára emelkedni fog idén?
A(z) JBM a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) JBM árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:41:56 (UTC+8)

jungle bay memes (JBM) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

