JumpToken (JMPT) tokennel kapcsolatos információk JumpToken (JMPT) is a crypto token created to fuel JumpTask – a gig economy-based marketplace that allows companies and organizations to make the most out of the collective skills possessed by a globally dispersed workforce. Using smart contract templates and crypto payments, JumpTask will revolutionize the industry of remote freelancing by decentralizing it and boosting its accessibility to everyone, including the unbanked. JumpToken (JMPT) is a utility token based on the Binance Smart Chain (BSC) technology which includes an open-source, blockchain-based distributed computing platform with cryptographically secure smart contracts stored in the BSC blockchain and fully capable of enforcing performance. Hivatalos webhely: https://www.jumptask.io/ Fehér könyv: https://docs.jumptask.io/whitepaper/jumptask-whitepaper

JumpToken (JMPT) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) JumpToken (JMPT) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 14,30M $ 14,30M $ 14,30M Teljes tokenszám: $ 30,79M $ 30,79M $ 30,79M Keringésben lévő tokenszám: $ 14,27M $ 14,27M $ 14,27M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 30,84M $ 30,84M $ 30,84M Minden idők csúcspontja: $ 2,94 $ 2,94 $ 2,94 Minden idők mélypontja: $ 0,837458 $ 0,837458 $ 0,837458 Jelenlegi ár: $ 1,002 $ 1,002 $ 1,002

JumpToken (JMPT) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) JumpToken (JMPT) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó JMPT tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező JMPT token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) JMPT tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) JMPT token élő árfolyamát!

JMPT árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) JMPT kapcsán? JMPT-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

