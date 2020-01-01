Juice Finance (JUICE) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Juice Finance (JUICE) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Juice Finance (JUICE) tokennel kapcsolatos információk Juice Finance, is a leading disruptive Cross-Margin DeFi protocol built on the Blast L2. At its core, Juice innovates with cross-margin lending features, integrating seamlessly with Blast’s unique rebasing tokens and ecosystem ethos. Our platform is designed to empower users with composable leverage, enabling them to maximize their yield and point farming activities within the Blast ecosystem. Hivatalos webhely: https://www.juice.finance/ Fehér könyv: https://juice-finance.gitbook.io/juice-finance Vásárolj most JUICE tokent!

Juice Finance (JUICE) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Juice Finance (JUICE) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 261.34K $ 261.34K $ 261.34K Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 816.03M $ 816.03M $ 816.03M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 320.26K $ 320.26K $ 320.26K Minden idők csúcspontja: $ 0.188085 $ 0.188085 $ 0.188085 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00032036 $ 0.00032036 $ 0.00032036 További tudnivalók a(z) Juice Finance (JUICE) áráról

Juice Finance (JUICE) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Juice Finance (JUICE) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó JUICE tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező JUICE token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) JUICE tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) JUICE token élő árfolyamát!

JUICE árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) JUICE kapcsán? JUICE-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) JUICE tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

