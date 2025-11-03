TőzsdeDEX+
A(z) élő Judge MENTAL ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) MENTAL USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) MENTAL ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: MENTAL

MENTAL árinformációk

Mi a(z) MENTAL

MENTAL hivatalos webhely

MENTAL tokenomikai adatai

MENTAL árelőrejelzés

Judge MENTAL Ár (MENTAL)

Nem listázott

1 MENTAL-USD élő ár:

+0.40%1D
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak.
Judge MENTAL (MENTAL) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:41:49 (UTC+8)

Judge MENTAL (MENTAL) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
24h alacsony
24h magas

-2.06%

+0.41%

-44.43%

-44.43%

Judge MENTAL (MENTAL) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)MENTAL legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) MENTAL valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) MENTAL változása a következő volt: -2.06% az elmúlt órában, +0.41% az elmúlt 24 órában, és -44.43% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Judge MENTAL (MENTAL) piaci információk

A(z) Judge MENTAL jelenlegi piaci plafonja $ 11.07K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) MENTAL keringésben lévő tokenszáma 999.99M, és a teljes tokenszám 999985149.5639024. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 11.07K.

Judge MENTAL (MENTAL) árelőzmények USD

A(z) Judge MENTALUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Judge MENTAL USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Judge MENTAL USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Judge MENTAL USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0+0.41%
30 nap$ 0-93.07%
60 nap$ 0--
90 nap$ 0--

Mi a(z) Judge MENTAL (MENTAL)

A true CLM (Community Led Meme).
The idea for Judge $MENTAL came from "Mike Gee". It was his concept and his visuals that gave us the idea to push this to market. A true community members idea that we brought to market, showing that $MLMX and its whole ecosystem is driven in part by its community members ideas.

30% of $MENTAL supply is staked on the MLMX Centralized Exchange for 1 year staking periods. This keeps the floor protected at all times and helps build value over time for future value reporting for Legal X Global LLC.

In the volatile underbelly of the crypto universe, where moonshots collide with rug pulls and diamond hands tremble under the weight of red candles, there reigns a fearsome arbiter of sanity: Judge $MENTAL.

This wild-haired, bug-eyed jurist, with his robe billowing like a bear market cape and his gavel poised to smash delusions, presides over the Court of Crypto Derangement. Legend has it that Judge $MENTAL was once a mild-mannered trader named Judd Mental, who snapped after one too many 100x pumps followed by soul-crushing dumps.

His hair fried from staring at charts 24/7, he ascended to the bench, vowing to judge the mental fortitude of all who dare enter the arena. "Order in the court!" he bellows, pointing an accusatory finger at FOMO-stricken noobs and overleveraged degens alike.

Cases flood his docket daily:

The FOMO Felon: A trader who YOLO'd their life savings into a cat-themed meme coin at ATH. Verdict: Guilty! Sentence: 10 years of paper-handing therapy, paid in $MENTAL tokens.

The Rug Pull Victim: A hopeful investor scammed by a shady dev team. Verdict: Innocent by insanity! Reward: Airdropped $MENTAL to rebuild their shattered psyche.

The HODL Heretic: One who sells too early, missing the lambo. Verdict: Contempt of gains! Penalty: Forced to watch green candles from the sidelines.

But Judge $MENTAL isn't all hammer and no heart. His $MENTAL token isn't just currency—it's a measure of mental resilience. Stack enough through wise (or wildly lucky) trades, and you unlock "Enlightened Insanity," where losses feel like wins and dips are just setups for epic comebacks. In a world gone mad with greed and memes, Judge $MENTAL reminds us: Before you ape in, ask yourself—are you mentally prepared? Or will the gavel fall on you next?

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Judge MENTAL (MENTAL) Erőforrás

Hivatalos webhely

Judge MENTAL árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Judge MENTAL (MENTAL) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Judge MENTAL (MENTAL) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Judge MENTAL rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Judge MENTAL árelőrejelzését most!

MENTAL helyi valutákra

Judge MENTAL (MENTAL) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Judge MENTAL (MENTAL) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) MENTAL token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Judge MENTAL (MENTAL)

Mennyit ér ma a(z) Judge MENTAL (MENTAL)?
A(z) élő MENTAL ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) MENTAL ára a(z) USD esetében?
A(z) MENTAL jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Judge MENTAL piaci plafonja?
A(z) MENTAL piaci plafonja $ 11.07K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) MENTAL keringésben lévő tokenszáma?
A(z) MENTAL keringésben lévő tokenszáma 999.99M USD.
Mi volt a(z) MENTAL mindenkori legmagasabb ára?
A(z) MENTAL mindenkori legmagasabb ára 0 USD.
Mi volt a(z) MENTAL mindenkori legmagasabb ár?
A(z) MENTAL mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) MENTAL kereskedési volumene?
A(z) MENTAL élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) MENTAL ára emelkedni fog idén?
A(z) MENTAL a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) MENTAL árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:41:49 (UTC+8)

Judge MENTAL (MENTAL) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

