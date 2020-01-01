JUAN (JUAN) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) JUAN (JUAN) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

JUAN (JUAN) tokennel kapcsolatos információk JUAN is a community-driven token centered around a fictional character named Juan and his highly memeable likeness. The project aims to share humor and good vibes through this character and through its online meme generator, which lets community members easily create, vote on, and share memes created by them or by other community members. By making creation and sharing of funny content as easy as possible, JUAN aims to be the "Number Juan Meme" on the internet. Hivatalos webhely: https://juanmeme.fun Vásárolj most JUAN tokent!

JUAN (JUAN) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) JUAN (JUAN) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 32.60K $ 32.60K $ 32.60K Teljes tokenszám: $ 1.06B $ 1.06B $ 1.06B Keringésben lévő tokenszám: $ 995.22M $ 995.22M $ 995.22M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 34.72K $ 34.72K $ 34.72K Minden idők csúcspontja: $ 0 $ 0 $ 0 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) JUAN (JUAN) áráról

JUAN (JUAN) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) JUAN (JUAN) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó JUAN tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező JUAN token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) JUAN tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) JUAN token élő árfolyamát!

