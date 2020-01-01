ju rugan (JU) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) ju rugan (JU) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

ju rugan (JU) tokennel kapcsolatos információk Ju Rugan is a character based token based off of the famous Joe Rogan. As most know Joe holds weekly podcasts. And for this reason …. Ju Rugan is bringing podcasts to the blockchain, Ju Rugan was made and rugged by a developer soon taken over by the community, with this brought lots of strength and commitment by members. Ju plans to hold weekly informative podcasts live with different projects to help introduce and inform others on crypto as well as discuss current matters going on in the world. Further more amplified by humour filled videos and informative news! Come on the podcast Ju wants to meet you! Hivatalos webhely: https://www.jurugan.xyz/ Vásárolj most JU tokent!

ju rugan (JU) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) ju rugan (JU) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 12.05K $ 12.05K $ 12.05K Teljes tokenszám: $ 999.10M $ 999.10M $ 999.10M Keringésben lévő tokenszám: $ 999.10M $ 999.10M $ 999.10M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 12.05K $ 12.05K $ 12.05K Minden idők csúcspontja: $ 0.00525852 $ 0.00525852 $ 0.00525852 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) ju rugan (JU) áráról

ju rugan (JU) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) ju rugan (JU) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó JU tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező JU token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) JU tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) JU token élő árfolyamát!

JU árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) JU kapcsán? JU-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) JU tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

