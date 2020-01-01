JPOW AI (JPOW) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) JPOW AI (JPOW) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

JPOW AI (JPOW) tokennel kapcsolatos információk JPOW - An AI Agent designed for DeFi protocol management, responsible for executing critical functions for stablecoin issuance and money market. The AI Agent will actively manage LTV, interest rates, liquidations and LP. The purpose of JPOW is to act as an AI Agent designed for decentralized finance (DeFi) protocol management. Its primary goal is to autonomously and efficiently manage critical aspects of a stablecoin issuance system and a money market platform Hivatalos webhely: https://www.jpow.ai/ Vásárolj most JPOW tokent!

JPOW AI (JPOW) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) JPOW AI (JPOW) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 275.45K $ 275.45K $ 275.45K Teljes tokenszám: $ 999.93M $ 999.93M $ 999.93M Keringésben lévő tokenszám: $ 999.93M $ 999.93M $ 999.93M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 275.45K $ 275.45K $ 275.45K Minden idők csúcspontja: $ 0.00261661 $ 0.00261661 $ 0.00261661 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00027547 $ 0.00027547 $ 0.00027547 További tudnivalók a(z) JPOW AI (JPOW) áráról

JPOW AI (JPOW) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) JPOW AI (JPOW) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó JPOW tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező JPOW token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) JPOW tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) JPOW token élő árfolyamát!

JPOW árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) JPOW kapcsán? JPOW-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) JPOW tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

