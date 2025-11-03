TőzsdeDEX+
A(z) élő Joyless Boy ár ma 0.00000513 USD. Kövesd nyomon a(z) JOBOY USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) JOBOY ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: JOBOY

JOBOY árinformációk

Mi a(z) JOBOY

JOBOY hivatalos webhely

JOBOY tokenomikai adatai

JOBOY árelőrejelzés

Joyless Boy Logó

Joyless Boy Ár (JOBOY)

Nem listázott

1 JOBOY-USD élő ár:

0.00%1D
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Joyless Boy (JOBOY) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:45:12 (UTC+8)

Joyless Boy (JOBOY) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
24h alacsony
24h magas

$ 0.00306979
$ 0.00000468
0.00%

0.00%

Joyless Boy (JOBOY) valós idejű ár: $0.00000513. Az elmúlt 24 órában, a(z)JOBOY legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) JOBOY valaha volt legmagasabb ára $ 0.00306979, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00000468 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) JOBOY változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -- az elmúlt 24 órában, és 0.00% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Joyless Boy (JOBOY) piaci információk

A(z) Joyless Boy jelenlegi piaci plafonja $ 5.13K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) JOBOY keringésben lévő tokenszáma 999.06M, és a teljes tokenszám 999063702.336779. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 5.13K.

Joyless Boy (JOBOY) árelőzmények USD

A(z) Joyless BoyUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Joyless Boy USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0000004263.
A(z) Joyless Boy USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0000010331.
A(z) Joyless Boy USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ +0.000000119176952042368.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0--
30 nap$ -0.0000004263-8.31%
60 nap$ -0.0000010331-20.13%
90 nap$ +0.000000119176952042368+2.38%

Mi a(z) Joyless Boy (JOBOY)

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Joyless Boy (JOBOY) Erőforrás

Hivatalos webhely

Joyless Boy árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Joyless Boy (JOBOY) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Joyless Boy (JOBOY) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Joyless Boy rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Joyless Boy árelőrejelzését most!

JOBOY helyi valutákra

Joyless Boy (JOBOY) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Joyless Boy (JOBOY) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) JOBOY token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Joyless Boy (JOBOY)

Mennyit ér ma a(z) Joyless Boy (JOBOY)?
A(z) élő JOBOY ár a(z) USD esetében 0.00000513 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) JOBOY ára a(z) USD esetében?
A(z) JOBOY jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00000513. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Joyless Boy piaci plafonja?
A(z) JOBOY piaci plafonja $ 5.13K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) JOBOY keringésben lévő tokenszáma?
A(z) JOBOY keringésben lévő tokenszáma 999.06M USD.
Mi volt a(z) JOBOY mindenkori legmagasabb ára?
A(z) JOBOY mindenkori legmagasabb ára 0.00306979 USD.
Mi volt a(z) JOBOY mindenkori legmagasabb ár?
A(z) JOBOY mindenkori legalacsonyabb ára 0.00000468 USD.
Mekkora a(z) JOBOY kereskedési volumene?
A(z) JOBOY élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) JOBOY ára emelkedni fog idén?
A(z) JOBOY a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) JOBOY árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:45:12 (UTC+8)

Joyless Boy (JOBOY) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

$107,236.97

$3,698.88

$175.49

$1.0477

$1.0000

$3,698.88

$107,236.97

$175.49

$2.4045

$1.0477

$0.00000

$0.00000

$0.05350

$0.0300

$0.05273

$0.05350

$0.00006720

$0.0003434

$0.0000389

$1.607

