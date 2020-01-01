Joss Money (JMONEY) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Joss Money (JMONEY) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Joss Money (JMONEY) tokennel kapcsolatos információk Joss Money, also known as ghost money or spirit money, is a traditional offering used in Chinese and other Chinese-influenced societies for ancestor and spirit worship. Typically burned during important festivals like Qingming Festival and the Ghost Festival, or during family worship rituals, it signifies respect and remembrance for ancestors. Burning joss paper is believed to transform the paper money or other forms of wealth into currency that spirits can use in the afterlife, thus ensuring the safety and prosperity of the living family members. Hivatalos webhely: https://www.martplay.art/events/jmoney Fehér könyv: https://usdjmoney.gitbook.io/jmoney-jin-zhi-bi-joss-money Vásárolj most JMONEY tokent!

Joss Money (JMONEY) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Joss Money (JMONEY) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 2.97M $ 2.97M $ 2.97M Teljes tokenszám: $ 998.60M $ 998.60M $ 998.60M Keringésben lévő tokenszám: $ 998.60M $ 998.60M $ 998.60M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 2.97M $ 2.97M $ 2.97M Minden idők csúcspontja: $ 0.00820821 $ 0.00820821 $ 0.00820821 Minden idők mélypontja: $ 0.00135707 $ 0.00135707 $ 0.00135707 Jelenlegi ár: $ 0.00298543 $ 0.00298543 $ 0.00298543 További tudnivalók a(z) Joss Money (JMONEY) áráról

Joss Money (JMONEY) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Joss Money (JMONEY) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó JMONEY tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező JMONEY token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) JMONEY tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) JMONEY token élő árfolyamát!

JMONEY árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) JMONEY kapcsán? JMONEY-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) JMONEY tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

