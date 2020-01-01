Jose (JOSE) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Jose (JOSE) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Jose (JOSE) tokennel kapcsolatos információk Jose Coin stands out as a distinctive meme coin by eschewing the common, unsustainable model of multi-trillion and billion token supplies that many others adopt. Instead, it was carefully designed with the achievable ambition of reaching a value of $1 and potentially surpassing it. JOSE sets itself apart with a strictly limited total supply of only 21 million tokens. This deliberate limitation not only fosters scarcity but also significantly enhances the potential for value growth. This strategic approach aims to create a more sustainable and investor-friendly environment. Hivatalos webhely: https://www.josecoin.fun Vásárolj most JOSE tokent!

Jose (JOSE) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Jose (JOSE) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 17.01K $ 17.01K $ 17.01K Teljes tokenszám: $ 10.40M $ 10.40M $ 10.40M Keringésben lévő tokenszám: $ 9.90M $ 9.90M $ 9.90M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 17.87K $ 17.87K $ 17.87K Minden idők csúcspontja: $ 0.066179 $ 0.066179 $ 0.066179 Minden idők mélypontja: $ 0.00111638 $ 0.00111638 $ 0.00111638 Jelenlegi ár: $ 0.00171906 $ 0.00171906 $ 0.00171906 További tudnivalók a(z) Jose (JOSE) áráról

Jose (JOSE) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Jose (JOSE) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó JOSE tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező JOSE token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) JOSE tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) JOSE token élő árfolyamát!

JOSE árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) JOSE kapcsán? JOSE-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) JOSE tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

