JOKE (JOKE) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0.01210796$ 0.01210796 $ 0.01210796 Legalacsonyabb ár $ 0.00843962$ 0.00843962 $ 0.00843962 Árváltozás (1H) -- Árváltozás (1D) -- Árváltozás (7D) 0.00% Árváltozás (7D) 0.00%

JOKE (JOKE) valós idejű ár: $0.00881758. Az elmúlt 24 órában, a(z)JOKE legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) JOKE valaha volt legmagasabb ára $ 0.01210796, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00843962 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) JOKE változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -- az elmúlt 24 órában, és 0.00% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

JOKE (JOKE) piaci információk

Piaci érték $ 4.41M$ 4.41M $ 4.41M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 8.82M$ 8.82M $ 8.82M Forgalomban lévő készlet 500.00M 500.00M 500.00M Teljes tokenszám 999,999,999.794431 999,999,999.794431 999,999,999.794431

A(z) JOKE jelenlegi piaci plafonja $ 4.41M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) JOKE keringésben lévő tokenszáma 500.00M, és a teljes tokenszám 999999999.794431. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 8.82M.