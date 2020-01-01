Joi (JOI) tokenomikai adatai
Joi (JOI) tokennel kapcsolatos információk
Joi is an AI meme fair launched on SOL, with an incoming consumer AI app.
- app launch next week
- eco partnering in 4 weeks (and CEX listing announcement)
- dev sold to less than 2.5% holding, community control majority
- you are one of the earliest communities to get in
- US/Chinese/Korean communities, also expanding to Turkey, Malaysia, PH and others (to update the list later)
- serious AI dev team, Tencent background
- full function AI companion app: AI agent with adult contents, UGC AI agent, agent marketplace, $joi to function as payment
Joi (JOI) tokenomika és árelemzés
Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Joi (JOI) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.
Joi (JOI) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek
A(z) Joi (JOI) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.
Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:
Teljes tokenszám:
A létrehozott vagy valaha létrehozandó JOI tokenek maximális száma.
Keringésben lévő tokenszám:
A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.
Max. tokenszám:
Az összes létező JOI token felső határa.
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.
Inflációs ráta:
Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.
Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?
Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.
Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.
Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.
Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.
Most, hogy tisztában vagy a(z) JOI tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) JOI token élő árfolyamát!
JOI árelőrejelzése
Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) JOI kapcsán? JOI-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.
