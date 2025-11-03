JobIess (JOBIESS) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.0012262 $ 0.0012262 $ 0.0012262 24h alacsony $ 0.00141069 $ 0.00141069 $ 0.00141069 24h magas 24h alacsony $ 0.0012262$ 0.0012262 $ 0.0012262 24h magas $ 0.00141069$ 0.00141069 $ 0.00141069 Minden idők csúcspontja $ 0.01618855$ 0.01618855 $ 0.01618855 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) -0.70% Árváltozás (1D) -0.74% Árváltozás (7D) -20.94% Árváltozás (7D) -20.94%

JobIess (JOBIESS) valós idejű ár: $0.00136881. Az elmúlt 24 órában, a(z)JOBIESS legalacsonyabb ára $ 0.0012262, legmagasabb ára pedig $ 0.00141069 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) JOBIESS valaha volt legmagasabb ára $ 0.01618855, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) JOBIESS változása a következő volt: -0.70% az elmúlt órában, -0.74% az elmúlt 24 órában, és -20.94% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

JobIess (JOBIESS) piaci információk

Piaci érték $ 1.38M$ 1.38M $ 1.38M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 1.38M$ 1.38M $ 1.38M Forgalomban lévő készlet 1.00B 1.00B 1.00B Teljes tokenszám 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A(z) JobIess jelenlegi piaci plafonja $ 1.38M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) JOBIESS keringésben lévő tokenszáma 1.00B, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 1.38M.