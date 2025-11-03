JobIess Ár (JOBIESS)
-0.70%
-0.74%
-20.94%
-20.94%
JobIess (JOBIESS) valós idejű ár: $0.00136881. Az elmúlt 24 órában, a(z)JOBIESS legalacsonyabb ára $ 0.0012262, legmagasabb ára pedig $ 0.00141069 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) JOBIESS valaha volt legmagasabb ára $ 0.01618855, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.
A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) JOBIESS változása a következő volt: -0.70% az elmúlt órában, -0.74% az elmúlt 24 órában, és -20.94% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.
A(z) JobIess jelenlegi piaci plafonja $ 1.38M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) JOBIESS keringésben lévő tokenszáma 1.00B, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 1.38M.
A(z) JobIessUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) JobIess USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0009260181.
A(z) JobIess USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) JobIess USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.
|Időszak
|Változás (USD)
|Változás (%)
|Ma
|$ 0
|-0.74%
|30 nap
|$ -0.0009260181
|-67.65%
|60 nap
|$ 0
|--
|90 nap
|$ 0
|--
JobIess is a pure meme born straight out of Fourmeme, inspired by a legendary moment when CZ dropped the iconic “jobless” post on X. The community turned that one word into a movement, proving again how memes can instantly transform into culture on-chain.
JobIess isn’t about fancy tech or complex promises—it’s about humor, community, and riding the wave of a viral CZ meme that the whole crypto world laughed at. From a single tweet to a token, JobIess was born to remind us that sometimes the funniest memes create the strongest communities.
👉 From CZ X → to Fourmeme → to BNB chain history.
|Idő (UTC+8)
|Típus
|Információ
|11-02 15:42:00
|Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
|11-01 15:13:00
|Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
|11-01 13:14:00
|Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
|10-31 18:37:21
|Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
|10-31 15:48:21
|Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
|10-31 05:09:00
|Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions
