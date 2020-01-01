JOBCOIN (JOBCOIN) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) JOBCOIN (JOBCOIN) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

JOBCOIN (JOBCOIN) tokennel kapcsolatos információk JobCoin ($JOBCOIN) is a dynamic meme token on the Solana blockchain, centered around the humorous narrative of escaping the 9-5 grind and achieving financial freedom through crypto. It embodies the dream of retiring early with wealth and leisure, resonating with a vibrant, global community of dreamers and meme enthusiasts. The project thrives on its community-driven ethos, where members actively shape its direction through creative input, meme generation, and collaborative initiatives. JobCoin’s endless meme potential, spanning workplace humor, financial independence, and lifestyle aspirations which fuels its engaging presence on platforms like Twitter. A passionate community and a playful yet ambitious vision, JobCoin offers boundless possibilities for growth, entertainment, and connection in the crypto space. Hivatalos webhely: https://jobcoin.capital Vásárolj most JOBCOIN tokent!

JOBCOIN (JOBCOIN) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) JOBCOIN (JOBCOIN) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 4.31M $ 4.31M $ 4.31M Teljes tokenszám: $ 999.87M $ 999.87M $ 999.87M Keringésben lévő tokenszám: $ 999.87M $ 999.87M $ 999.87M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 4.31M $ 4.31M $ 4.31M Minden idők csúcspontja: $ 0.01110616 $ 0.01110616 $ 0.01110616 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00431297 $ 0.00431297 $ 0.00431297 További tudnivalók a(z) JOBCOIN (JOBCOIN) áráról

JOBCOIN (JOBCOIN) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) JOBCOIN (JOBCOIN) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó JOBCOIN tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező JOBCOIN token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) JOBCOIN tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) JOBCOIN token élő árfolyamát!

