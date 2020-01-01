Jito Staked SOL (JITOSOL) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Jito Staked SOL (JITOSOL) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Jito Staked SOL (JITOSOL) tokennel kapcsolatos információk The first liquid staking derivative on Solana to include MEV rewards. Tracks the price of SOL while accruing staking and MEV rewards. Yield is accrued in the price so it will steadily appreciate vs. SOL. Hivatalos webhely: https://www.jito.network/ Vásárolj most JITOSOL tokent!

Jito Staked SOL (JITOSOL) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Jito Staked SOL (JITOSOL) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 3.00B $ 3.00B $ 3.00B Teljes tokenszám: $ 12.03M $ 12.03M $ 12.03M Keringésben lévő tokenszám: $ 12.03M $ 12.03M $ 12.03M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 3.00B $ 3.00B $ 3.00B Minden idők csúcspontja: $ 339.52 $ 339.52 $ 339.52 Minden idők mélypontja: $ 0.57898 $ 0.57898 $ 0.57898 Jelenlegi ár: $ 249.53 $ 249.53 $ 249.53 További tudnivalók a(z) Jito Staked SOL (JITOSOL) áráról

Jito Staked SOL (JITOSOL) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Jito Staked SOL (JITOSOL) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó JITOSOL tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező JITOSOL token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) JITOSOL tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) JITOSOL token élő árfolyamát!

JITOSOL árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) JITOSOL kapcsán? JITOSOL-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) JITOSOL tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

