A(z) élő Jingle ár ma 0.00000991 USD. Kövesd nyomon a(z) JINGLE USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) JINGLE ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: JINGLE

JINGLE árinformációk

Mi a(z) JINGLE

JINGLE hivatalos webhely

JINGLE tokenomikai adatai

JINGLE árelőrejelzés

Jingle Logó

Jingle Ár (JINGLE)

Nem listázott

1 JINGLE-USD élő ár:

--
----
0.00%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Jingle (JINGLE) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:45:05 (UTC+8)

Jingle (JINGLE) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01915846
$ 0.01915846$ 0.01915846

$ 0.00000914
$ 0.00000914$ 0.00000914

--

--

+8.11%

+8.11%

Jingle (JINGLE) valós idejű ár: $0.00000991. Az elmúlt 24 órában, a(z)JINGLE legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) JINGLE valaha volt legmagasabb ára $ 0.01915846, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00000914 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) JINGLE változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -- az elmúlt 24 órában, és +8.11% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Jingle (JINGLE) piaci információk

$ 9.89K
$ 9.89K$ 9.89K

--
----

$ 9.89K
$ 9.89K$ 9.89K

998.12M
998.12M 998.12M

998,124,333.179383
998,124,333.179383 998,124,333.179383

A(z) Jingle jelenlegi piaci plafonja $ 9.89K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) JINGLE keringésben lévő tokenszáma 998.12M, és a teljes tokenszám 998124333.179383. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 9.89K.

Jingle (JINGLE) árelőzmények USD

A(z) JingleUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Jingle USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0000015017.
A(z) Jingle USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0000019209.
A(z) Jingle USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ -0.000001425290472454465.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0--
30 nap$ -0.0000015017-15.15%
60 nap$ -0.0000019209-19.38%
90 nap$ -0.000001425290472454465-12.57%

Mi a(z) Jingle (JINGLE)

$JINGLE is a meme community on Solana, The project was fair-launched on Pump.fun, This is a purely community-driven project.

$JINGLE a community powered token celebrating global holidays!

With a dedicated team and a vibrant community, $JINGLE Token aims to bring joy and prosperity to holders while embodying the spirit of the internet's favorite amphibian. Jump on board and let's make waves in the crypto pond together!

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Jingle (JINGLE) Erőforrás

Hivatalos webhely

Jingle árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Jingle (JINGLE) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Jingle (JINGLE) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Jingle rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Jingle árelőrejelzését most!

JINGLE helyi valutákra

Jingle (JINGLE) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Jingle (JINGLE) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) JINGLE token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Jingle (JINGLE)

Mennyit ér ma a(z) Jingle (JINGLE)?
A(z) élő JINGLE ár a(z) USD esetében 0.00000991 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) JINGLE ára a(z) USD esetében?
A(z) JINGLE jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00000991. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Jingle piaci plafonja?
A(z) JINGLE piaci plafonja $ 9.89K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) JINGLE keringésben lévő tokenszáma?
A(z) JINGLE keringésben lévő tokenszáma 998.12M USD.
Mi volt a(z) JINGLE mindenkori legmagasabb ára?
A(z) JINGLE mindenkori legmagasabb ára 0.01915846 USD.
Mi volt a(z) JINGLE mindenkori legmagasabb ár?
A(z) JINGLE mindenkori legalacsonyabb ára 0.00000914 USD.
Mekkora a(z) JINGLE kereskedési volumene?
A(z) JINGLE élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) JINGLE ára emelkedni fog idén?
A(z) JINGLE a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) JINGLE árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:45:05 (UTC+8)

Jingle (JINGLE) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

