Jingle (JINGLE) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0.01915846$ 0.01915846 $ 0.01915846 Legalacsonyabb ár $ 0.00000914$ 0.00000914 $ 0.00000914 Árváltozás (1H) -- Árváltozás (1D) -- Árváltozás (7D) +8.11% Árváltozás (7D) +8.11%

Jingle (JINGLE) valós idejű ár: $0.00000991. Az elmúlt 24 órában, a(z)JINGLE legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) JINGLE valaha volt legmagasabb ára $ 0.01915846, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00000914 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) JINGLE változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -- az elmúlt 24 órában, és +8.11% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Jingle (JINGLE) piaci információk

Piaci érték $ 9.89K$ 9.89K $ 9.89K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 9.89K$ 9.89K $ 9.89K Forgalomban lévő készlet 998.12M 998.12M 998.12M Teljes tokenszám 998,124,333.179383 998,124,333.179383 998,124,333.179383

A(z) Jingle jelenlegi piaci plafonja $ 9.89K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) JINGLE keringésben lévő tokenszáma 998.12M, és a teljes tokenszám 998124333.179383. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 9.89K.